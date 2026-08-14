Esteri

Drone fuori rotta nei cieli lettoni: abbattuto dagli Eurofighter italiani

Riga parla di traiettoria “compatibile” con gli attacchi ucraini alla Russia nord-occidentale

di Ernesto Ferrante - 14 Agosto 2026

Un drone ha attraversato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani impegnati nella missione Nato di Baltic Air Policing. Le forze armate lettoni hanno confermato l’intercettazione, revocando l’allerta aerea dopo ore di tensione che avevano spinto le autorità a chiedere alla popolazione di restare al riparo.

La pista ucraina: deviazione causata dalla guerra elettronica russa

In un primo momento Riga non ha identificato la provenienza del drone. Tuttavia, l’esercito ha riferito che il velivolo è entrato nello spazio aereo lettone durante un’intensa attività di guerra elettronica russa nella regione di Balvi, un elemento che alimenta l’ipotesi di un drone ucraino deviato dalla rotta. La traiettoria sarebbe compatibile con gli attacchi condotti da Kiev nella notte contro obiettivi nella Russia nord-occidentale, inclusa l’area di San Pietroburgo.

Un fenomeno ricorrente che ha già scosso la politica lettone

Non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi mesi diversi droni ucraini diretti verso la Russia sono finiti nello spazio aereo lettone, schiantandosi senza causare vittime ma provocando una crisi politica che ha portato a un cambio di governo. A giugno, caccia Naato avevano già abbattuto un drone fuori rotta sopra il Paese.

La risposta di Riga e il ruolo dell’Italia nella difesa baltica

Il nuovo governo lettone, insediatosi a fine maggio, ha firmato un accordo con l’Ucraina per rafforzare la cooperazione nella difesa contro i droni. Gli Eurofighter italiani, schierati nella base Nato di Siauliai in Lituania, partecipano alla sorveglianza dello spazio aereo di Estonia, Lettonia e Lituania, che non dispongono di una propria flotta da combattimento. La ministra degli Esteri Baiba Braze ha ringraziato pubblicamente l’Italia per l’intervento.