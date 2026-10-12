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Economia

Citroen torna all’antico e prepara la nuova 2 Cavalli

Un "piccola" elettrica da 15mila euro, cosa sappiamo del nuovo modello

di Paolo Diacono -

Un colpo da maestri in casa Citroen: dopo l’Ami, ecco il gran ritorno della mitica 2 Cavalli, 2 cv. L’auto che ha motorizzato la Francia (e l’Europa) che ha contribuito a rendere il marchio dei Double Chevron l’icona (anche di stile…) che è ancora oggi, tornerà per mettere un motore, e soprattutto un volante, tra le mani di un’altra generazione. La notizia è arrivata direttamente dal Salone dell’Automobile di Parigi.

Torna la Due Cavalli (2Cv)

Al Salone dell’auto di Parigi è arrivata la presentazione della nuova 2 Cavalli, per ora è un concept. Ma già le cose importanti, quelle da sapere, sono state rese note. Sarà elettrica, prodotta tutta in Europa e il prezzo partirà da 15mila euro. L’obiettivo è di proporre sul mercato una piccola E-car accessibile. Citroen ha già puntato forte su questo segmento di mercato. L’Ami elettrica, per esempio, che già conta diverse versioni e che costano poco. Una vettura accessibile, anzi una microcar. E per ampliare la proposta ritorna al suo (grande) passato.

Le caratteristiche tecniche (quello che sappiamo)

La nuova 2 Cavalli sarà corta: appena 3,76 metri di lunghezza, dieci centimetri in meno dell’iconica versione Charleston. Costerà intorno ai 15mila euro, coprendo l’attuale vuoto di mercato che intercorre tra la microcar Ami e la C3. Sarà equipaggiata di fari tondi (e non potrebbe essere altrimenti), avrà il tartan sui sedili e riproporrà un impianto stereo “portatile”, come quelli di una volta. L’effetto nostalgia sarà poi completato dal vano portauova, una delle caratteristiche centrali dei primissimi modelli.

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