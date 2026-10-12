Politica

I capi di Stato si riuniscono per blindare l’Europa

Vertice UE del 15-16 ottobre: a Bruxelles si discute di competitività e caro-energia

di Cinzia Rolli - 12 Ottobre 2026

L’Europa accelera i preparativi in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e 16 ottobre 2026. Il presidente del Consiglio europeo, António Costa, ha provveduto all’invio ufficiale della lettera d’invito indirizzata ai ventisette capi di Stato e di governo dell’Unione. All’interno del documento viene tracciata un’agenda istituzionale particolarmente intensa, i cui punti principali riflettono la necessità di fornire risposte economiche immediate e concrete per contrastare la profonda incertezza geopolitica che sta attraversando il continente.

Lo svolgimento dell’evento

Secondo la tabella di marcia ufficiale stabilita per l’evento, la sessione dei lavori prenderà il via a Bruxelles nella mattinata di giovedì 15 ottobre, con l’apertura formale fissata alle ore 10:00 presso la sede dell’Europa building.

Oggetto del vertice la battaglia contro il caro-vita e la difesa delle imprese.

In vista del vertice Giorgia Meloni, insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al primo ministro belga Bart De Wever, ha guidato una cruciale videoconferenza a venti nazioni per allineare i leader del gruppo informale sulla competitività.

L’obiettivo è chiaro: dare a Ursula von der Leyen un mandato forte e immediato per varare misure d’emergenza capaci di tagliare i costi dell’energia per famiglie e aziende, senza però frenare la transizione ecologica e l’addio ai combustibili fossili.

Sul tavolo ci sono i nuovi piani dell’UE per frenare il deficit commerciale tramite limiti all’importazione di auto ibride ed elettriche cinesi, un dossier caldissimo che vede posizioni contrapposte tra la linea rigorista di Parigi e i timori di ritorsioni commerciali manifestati da una parte della politica tedesca.

Come sottolineato dal presidente António Costa, il vertice darà il via alla fase decisiva per il bilancio a lungo termine dell’Unione Europea (2028-2034).

I nuovi obiettivi strategici

I leader europei inizieranno a discutere le richieste del Parlamento per trovare i fondi necessari a coprire i nuovi obiettivi strategici. Le priorità assolute saranno i finanziamenti per la transizione ecologica e digitale e le risorse per rafforzare la sicurezza e la difesa comune.

L’impegno per Kiev rimane una priorità assoluta. Il Consiglio europeo discuterà i nuovi aiuti militari all’Ucraina e come rafforzare le sanzioni contro la Russia. I leader esamineranno inoltre i piani per rendere la difesa comune europea pienamente operativa entro il 2030 e analizzeranno la crisi in Medio Oriente, valutando l’impatto dei conflitti sulle rotte marittime e sulle forniture globali di energia e cibo.

Verrà affrontato inoltre il tema dell’allargamento dell’unione europea basandosi sulle linee guida della commissione per preparare correttamente l’Europa ad accogliere nuovi membri. Il focus principale sarà sul Montenegro: l’ obiettivo dei Ventisette è sbloccare i negoziati decisivi per arrivare alla firma del trattato di adesione e chiudere definitivamente le trattative con il Paese balcanico entro la fine del 2026.

Le sfide che attendono i leader europei a metà ottobre tracciano la rotta per la stabilità economica del continente. Tra la necessità di rilanciare gli investimenti interni e il bisogno di rispondere alle imponenti sovvenzioni statali di Pechino, l’Unione Europea deve dimostrare di saper tradurre i piani di riforma in azioni concrete.

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