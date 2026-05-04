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Due fotografi per il Calendario Pirelli 2027, l’India protagonista

di Italpress - 4 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Pirelli annuncia che il Calendario Pirelli 2027 sarà dedicato all’India. Per la prima volta nella sua storia, The Cal ospiterà il lavoro di due diversi fotografi: Solve Sundsbo, il fotografo norvegese già autore del Calendario Pirelli 2026, e il maestro indiano Raghu Rai la cui recente scomparsa ha suscitato profondo dolore tra coloro che lo hanno conosciuto e hanno lavorato con lui e la sua famiglia.

Negli ultimi tre mesi, Raghu Rai si era dedicato allo sviluppo del progetto Calendario attraverso una serie originale di fotografie che riflettono le sue radici e la sua visione dell’India. Pirelli e la famiglia Rai hanno deciso di portare a termine la parte del Calendario realizzata da Raghu Rai.

La figlia, Avani Rai, a sua volta fotografa di fama internazionale, si è infatti detta onorata di entrare a far parte del progetto, realizzando i propositi del padre.

“Il lavoro di mio padre per Pirelli voleva essere un omaggio all’India, unendo la sua visione di una vita con una rappresentazione più contemporanea del suo popolo e della sua diversità, qualcosa che lo ha sempre profondamente affascinato. Non sopporterei l’idea che il progetto rimanesse incompiuto. Dargli vita è per me qualcosa di profondamente personale, come se entrassi nel suo sguardo e nel modo in cui vedeva l’India attraverso la sua macchina fotografica. La fotografia è stata il suo dono per me – non solo come mestiere, ma come angolo di osservazione – ed è così che abbiamo trovato una connessione silenziosa e profonda. Portare avanti questo progetto è un modo per restargli vicina, per mantenere viva una parte di lui dentro di me”, ha dichiarato Avani Rai.

Solve Sundsbo, già autore del Cal 2026, fornirà una diversa prospettiva del Calendario 2027. La sensibilità e l’innovativa estetica del lavoro di Sundsbo, insieme all’esperienza personale di Avani Rai e alla sua intima conoscenza dell’opera del padre, offriranno due punti di vista su un Paese straordinario come l’India.

“È un grande onore essere nuovamente invitato a far parte del Calendario Pirelli. Sono molto felice di farlo insieme ad Avani Rai, rendendo omaggio all’eredità di suo padre. È un’opportunità straordinaria per esplorare l’India. Faremo entrambi del nostro meglio per celebrare il Paese e la memoria di Raghu Rai attraverso questa collaborazione”.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

(ITALPRESS).