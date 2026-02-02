Italpress Notizie Spettacoli

E’ morta a 78 anni la psicologa Maria Rita Parsi, era la “voce” dei diritti dei bambini

di Italpress - 2 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ morta, all’età di 78 anni, la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Nata a Roma, durante il suo percorso professionale ha lavorato come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta.

Nel 1986 ha partecipato alla sceneggiatura delle serie televisiva “Professione vacanze” con Jerry Calà. Ha elaborato e messo a punto una “metodologia operativa, applicabile in ambito psicologico, socio-pedagogico e psicoterapeutico denominata “psicoanimazione”. Ha fondato e diretto la SIPA (Scuola Italiana di Psicoanimazione), istituto di ricerca, a orientamento umanistico, per lo sviluppo del potenziale umano. Nel 1992 ha dato vita all’Associazione Onlus “Movimento per, con e dei bambini”, divenuta dal 2005 Fondazione Movimento Bambino Onlus che opera per la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza e si batte contro gli abusi e i maltrattamenti dei bambini e dei ragazzi, e per la loro tutela giuridica e sociale. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive in qualità di esperta nelle sue discipline; è stata anche tra i conduttori di Junior TV. Collaborava come editorialista a molti quotidiani e periodici nazionali.

