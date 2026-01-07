Attualità

Ecco il prezzo dinamico, cosa cambia sui treni Frecciarossa

Un algoritmo farà i prezzi dei biglietti: cosa sappiamo

di Martino Tursi - 7 Gennaio 2026

Via al prezzo dinamico, ecco come cambia l’acquisto dei biglietti per il Frecciarossa. L’obiettivo della nuova scelta da parte di Trenitalia si allinea alle modalità già utilizzate dalle compagnie aeree per “piazzare” i biglietti a un costo differente. A seconda dell’affollamento della tratta. Una decisione che potrebbe fare insorgere nuove polemiche dopo la questione natalizia legata ai prezzi e ai rincari dei biglietti. Che non hanno riguardato solo gli aerei ma pure i treni.

Prezzo dinamico Frecciarossa, come funziona

In pratica, il prezzo (dinamico) del biglietto cambierà a seconda della richiesta. Seguendo il vecchio principio di domanda e offerta. Costeranno di più le tratte più frequentare e agli orari maggiormente richiesti. Viceversa, scenderà il prezzo per i biglietti meno acquistati, a maggior ragione in quei momenti della giornata meno trafficati. A fare il prezzo sarà l’algoritmo. Che valuterà, analizzando i dati, i prezzi da applicare e quanto far pagare agli utenti interessati a prendere il treno.

Addio tariffe fisse?

Finora il prezzo dei biglietti era rigidamente prestabilito. Il sistema utilizzato era quello del “listino”. Adesso con il prezzo dinamico per i Frecciarossa può cambiare tutto. E le preoccupazioni chiaramente sono tutte collegate ai rischi di rincaro che potrebbero registrarsi. Il sistema, difatti, appare assai simile a quello già usato dalle compagnie low cost. Quale sarà allora l’unica strategia possibile per risparmiare? Magari prenotare sempre in anticipo. Molto in anticipo, possibilmente.