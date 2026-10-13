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Il cellulare a 11 anni per 7 ragazzi su 10: l’algoritmo al posto dei genitori

di Daniel Walker - 13 Ottobre 2026

L’ingresso dei giovanissimi nel mondo digitale non è più un passaggio graduale, ma un salto senza rete che avviene in età sempre più precoci. Entro i 11 anni, per 7 ragazzi su 10 lo smartphone è già un dispositivo personale che li segue in ogni momento della giornata.

Il cellulare a 11 anni

Il dato diventa ancora più critico se si osserva la prima infanzia: il 42,5% dei minori riceve un telefono individuale addirittura prima dei 10 anni, mentre la quasi totalità (92,8%) ne possiede uno prima di compiere 15 anni.

Questo scenario, nei dati 2026 dell’Osservatorio Scientifico sull’Educazione Digitale di Social Warning – Movimento Etico Digitale Aps. Esaminato un campione di circa 20.000 studenti tra gli 11 e i 18 anni, evidenzia una preoccupante deresponsabilizzazione del mondo adulto.

Consegnare uno strumento dotato di connessione illimitata a bambini che non hanno ancora maturato una struttura cognitiva e critica adeguata significa esporli precocemente a dinamiche invasive e prive di filtri protettivi.

Dalla dipendenza da schermo all’ansia: la routine dell’iper-connessione

L’uso dello smartphone ha ormai saturato la quotidianità delle giovani generazioni. Il 74,6% dei ragazzi trascorre online tra le 3 e le 6 ore (o più) al giorno. Un 37,9% supera costantemente le 5 ore quotidiane.

Il cellulare condiziona direttamente anche i ritmi biologici e il riposo. Più di 7 ragazzi su 10 lo portano a letto la sera e lo controllano prima ancora di alzarsi.

Le ricadute psicologiche e comportamentali

Questo consumo continuativo rivela i tratti di una profonda dipendenza. Il 52,2% dei giovani ammette di aver tentato di ridurre il tempo trascorso online senza riuscirci.

Il 21,5% dei ragazzi dichiara di provare stati di agitazione quando non ha la possibilità di accedere ai social network.

Di fronte a queste evidenze, la narrazione della “saggia autoregolazione” dei nativi digitali crolla di fronte a meccanismi progettati per catturare la soglia di attenzione e rendere difficile l’interruzione della fruizione.

La disintermediazione affettiva: l’algoritmo al posto della famiglia

Il punto di rottura più significativo riguarda il trasferimento della fiducia e della ricerca di senso dalle figure educative tradizionali agli strumenti tecnologici.

Di fronte a un dubbio, il 90% dei ragazzi cerca la risposta primariamente su Internet. Sebbene i genitori rimangano un riferimento per il 58,6% dei giovani, l’intelligenza artificiale ha raggiunto un livello quasi sovrapponibile, un punto di riferimento per il 57% degli studenti.

L’algoritmo viene sì interpellato per scopi scolastici o nozionistici, la ricerca di informazioni (70,9%) o l’aiuto nei compiti (55,5%). Poi, però, penetra nella sfera emotiva e relazionale.

Il 33,2% dei ragazzi le richiede consigli personali. Il 14% dei giovani ingaggia con l’Ai vere e proprie conversazioni.

Così, la risoluzione di nodi personali o il bisogno di ascolto a risposte sintetiche e automatizzate evidenzia un progressivo impoverimento del dialogo intergenerazionale. Ne deriva una complessità dell’empatia umana sostituita dalla disponibilità immediata di un software.

Cittadinanza digitale e risposte istituzionali: un cantiere aperto

Sul piano legislativo, l’8 gennaio scorso l’Aula del Senato ha approvato la proposta di Legge per la Giornata Nazionale della Cittadinanza Digitale, promossa dal Movimento Etico Digitale. Prevede appuntamenti dedicati il 22 ottobre su Twitch e il 24 ottobre a Venezia.

Tuttavia, con l’accesso allo smartphone ormai consolidato prima della scuola secondaria di primo grado, le sole giornate di sensibilizzazione rischiano di rimanere risposte parziali. Indispensabile, ormai, un ripensamento strutturale del ruolo della scuola, delle famiglie e della responsabilità delle piattaforme digitali.

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