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Elisa Toffoli e Andrea Rigonat si separano dopo 18 anni

Una relazione nata tra palchi, tour e progetti musicali. Dopo quasi vent'anni insieme e due figli finisce il legame d'amore.

di Marzio Amoroso - 29 Settembre 2026

@ANSAfoto

Per quasi due decenni hanno rappresentato una coppia solida, lontana dal gossip e unita dalla stessa passione per la musica. Ora, però, la storia tra Elisa e Andrea Rigonat sarebbe arrivata al capolinea. La notizia della separazione è emersa nelle ultime ore e riguarda una delle relazioni più longeve e discrete del panorama musicale italiano. Al momento non sono arrivate dichiarazioni pubbliche da parte dei diretti interessati. Tuttavia, le indiscrezioni circolate confermano la fine del rapporto dopo 18 anni di vita condivisa.

Una storia d’amore nata grazie alla musica

Il legame tra Elisa e Andrea Rigonat sarebbe nato nel 2008. Oltre all’aspetto sentimentale, i due hanno condiviso anche un importante percorso professionale. Rigonat, chitarrista, produttore e compositore, ha collaborato a lungo con la cantante sia in studio sia durante i tour. Nel tempo il loro rapporto si è consolidato fino a trasformarsi in una delle unioni più stabili del mondo dello spettacolo italiano. La coppia ha costruito una famiglia lontano dai riflettori, scegliendo sempre la riservatezza rispetto all’esposizione mediatica.

Il matrimonio e i due figli

Dopo anni di relazione, i due hanno deciso di sposarsi a Grado nel 2015. La cerimonia si è svolta in forma privata, coerentemente con lo stile che ha sempre caratterizzato la loro vita personale. Dalla loro unione sono nati due figli, Emma Cecile e Sebastian, che hanno rappresentato il centro della vita familiare della coppia. Nel corso degli anni, Elisa ha raramente parlato della sua dimensione privata. Anche per questo motivo la notizia della separazione ha sorpreso molti fan.

Una scelta vissuta nel massimo riserbo

Secondo quanto emerso, la decisione non sarebbe recente. La situazione sarebbe stata conosciuta da tempo soltanto da amici e persone vicine alla coppia. Non si parla di contrasti pubblici né di polemiche. Al contrario, le informazioni disponibili descrivono una separazione affrontata con grande discrezione e nel rispetto reciproco. Ad oggi non sono stati resi noti i motivi che hanno portato alla fine del matrimonio. Nessuno dei due ha rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

Nessuna conferma diretta dai protagonisti

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda proprio il silenzio mantenuto da Elisa e Andrea Rigonat. Nessun messaggio sui social e nessuna comunicazione pubblica hanno accompagnato la diffusione della notizia. La scelta appare in linea con il comportamento adottato durante tutta la loro relazione. Per anni, infatti, la coppia ha preferito tenere separata la vita privata dall’attività artistica. Le eventuali spiegazioni, almeno per il momento, rimangono custodite nella sfera privata dei due artisti.

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