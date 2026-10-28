Esteri

Elon Musk vuole comprare una città per i suoi data center

di Flavia Romani - 28 Ottobre 2026

Southaven, in Mississippi, è al centro dei piani di espansione dell’intelligenza artificiale di Elon Musk. L’offerta ai residenti è di circa 180mila dollari per abitazione, ma non tutti sono disposti a lasciare le proprie case.

Elon Musk punta a espandere il suo impero tecnologico e, per farlo, è pronto a mettere sul tavolo un progetto ambizioso: acquistare centinaia di abitazioni a Southaven, in Mississippi, per sostenere lo sviluppo dei suoi data center. La cittadina americana, ribattezzata “Elonville” da alcuni media, si trova in un’area strategica per le attività di xAI, la società di intelligenza artificiale confluita in SpaceX.

Il piano riguarda 418 abitazioni. L’offerta ai proprietari sarebbe di circa 180mila dollari per casa, in linea con i prezzi di mercato, senza quindi quelle cifre eccezionali che potrebbero convincere anche i più riluttanti a trasferirsi. Secondo le informazioni circolate, 18 proprietari avrebbero già accettato di vendere. L’obiettivo è liberare gli immobili per destinarli al personale dell’azienda, impegnata in una rapida espansione nell’area tra Southaven e Memphis, in Tennessee.

L’espansione di xAI

Negli ultimi due anni, xAI ha realizzato tre data center nella zona, trasformandola in uno dei punti centrali della strategia di Musk sull’intelligenza artificiale. Il miliardario seguirebbe da vicino i lavori, trascorrendo almeno tre notti alla settimana a Memphis, dove dormirebbe in un caravan per supervisionare direttamente le attività.

L’espansione tecnologica, tuttavia, non incontra soltanto consensi. Se alcuni residenti sembrano disposti ad accettare l’offerta e trasferirsi altrove, altri contestano i disagi provocati dai cantieri e dall’attività degli impianti. A giugno, tre abitanti della zona hanno avviato un’azione legale denunciando “rumori costanti, vibrazioni e altri disagi” legati ai lavori di ampliamento.

Per Musk, Southaven rappresenta un tassello della crescita di xAI. Per chi ci abita, invece, la questione è più concreta: decidere se vendere la propria casa e cambiare vita oppure opporsi a un progetto che rischia di trasformare il quartiere.