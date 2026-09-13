Emma Bonino, Magi: è stata esempio di come dovrebbe essere politica

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"Per lei l’Europa era la necessità più urgente di tutte"

di Askanews - 13 Settembre 2026

Roma, 13 set. (askanews) – “Le persone che stanno formando questa coda qui davanti dimostrano che hanno sempre visto in tanti, di diverse età, di diverse generazioni, anche di diverse sensibilità politiche, in Emma, un modo di stare nelle istituzioni, un esempio di come dovrebbe essere la politica, una politica disinteressata che lotta per conquiste che fanno bene a tutti. Emma amava le istituzioni, amava la democrazia, ha dedicato una vita a migliorarle”.

Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi, alla camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio. E sui funerali di Stato ha aggiunto: “Io la mattina di venerdì mi sono permesso di suggerire questa cosa alla Presidente Meloni che ha immediatamente ha corrisposto. La ringraziamo per questa sensibilità politica istituzionale, pur avendo su tantissime questioni e opinioni politiche diverse. Una cosa che stamattina ci è venuta dal cuore e abbiamo fatto senza che fosse deciso è stato poggiare una bandiera dell’Europa sul feretro. L’Europa per Emma era la necessità più urgente di tutti, era forse l’obiettivo politico più importante in questo momento”.