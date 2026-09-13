Sport

Us Open, New York sogna con Shelton in finale contro Zverev. Orario e dove vederla

L’obiettivo è interrompere un’attesa che per il tennis statunitense dura dal 2003. L’ultimo americano capace di conquistare il trofeo a Flushing Meadows è stato infatti Andy Roddick, 23 anni fa

di Lino Sasso - 13 Settembre 2026

New York ha perso per strada il sogno di vedere Coco Gauff nella finale femminile, ma all’Arthur Ashe Stadium resta ancora una bandiera americana da spingere verso il titolo. È quella di Ben Shelton, che oggi sfiderà Alexander Zverev nella finale maschile degli Us Open. L’obiettivo è interrompere un’attesa che per il tennis statunitense dura dal 2003. L’ultimo americano capace di conquistare il trofeo a Flushing Meadows è stato infatti Andy Roddick, 23 anni fa. Il 24enne di Atlanta ha conquistato la finale superando in rimonta il connazionale Frances Tiafoe per 4-6, 6-3, 6-3, 7-5, al termine di oltre tre ore e un quarto di spettacolo. Un derby tutto a stelle e strisce che garantiva comunque agli Stati Uniti un posto nell’ultimo atto, ma che ha premiato il giocatore arrivato a New York con il vento in poppa.

Il percorso dei due sfidanti verso la finale

La stagione di Shelton ha infatti cambiato passo durante l’estate. La vittoria al Masters 1000 di Montreal gli ha dato ulteriore fiducia e il nuovo numero 4 del ranking ATP ha confermato a Flushing Meadows di aver ormai raggiunto una dimensione diversa. Emblematico il successo nei quarti contro Carlos Alcaraz. Poi il derby con Tiafoe e adesso l’ultimo ostacolo. Dall’altra parte della rete ci sarà però uno Zverev che nel 2026 ha definitivamente spezzato il tabù Slam. Il tedesco ha liquidato Karen Khachanov in tre set e disputerà la terza finale Major consecutiva della stagione. Gli Us Open, peraltro, occupano un posto particolare nella carriera del tedesco. Proprio qui, nel 2020, Zverev disputò la sua prima finale Slam, arrendendosi a Dominic Thiem dopo essere stato avanti due set a zero.

Orario e dove vedere la finale Us Open oggi tra Shelton e Zverev

I precedenti sembrano indicare un favorito netto: Zverev ha vinto tutti e cinque gli incontri disputati contro Shelton, concedendogli complessivamente un solo set. L’ultimo confronto risale alle ATP Finals 2025. Ma quei numeri raccontano soprattutto il passato. Il 2026 ha trasformato entrambi e, soprattutto, ha consegnato agli Stati Uniti un Shelton molto più maturo e consapevole. Lo dimostra anche un altro dato: l’americano ha vinto tutte le quattro finali disputate quest’anno. E oggi gioca la più importante, quella di casa.

La sfida è in programma oggi, non prima delle 20 italiane. La finale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW, ma sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis, al canale 64 del digitale terrestre, e gratuitamente in streaming su SuperTenniX