Cronaca

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio cambia look in vista del summit con i legali

di Roberta Rizzo - 17 Settembre 2026

Da video

Nuovo look per Andrea Sempio, che si è presentato a Roma completamente rasato in occasione dell’ultimo incontro con i suoi avvocati. Un summit con i legali che arriva mentre si avvicina la conclusione della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007.

Il 38enne, indagato per omicidio volontario aggravato, è stato intercettato dai giornalisti nella Capitale. Dopo l’incontro con i suoi difensori, Sempio si è diretto verso la stazione senza fermarsi a parlare con la stampa.

Andrea Sempio a Roma per incontrare i legali

A catturare immediatamente l’attenzione è stato soprattutto il cambiamento nell’aspetto di Andrea Sempio. Il 38enne si è infatti mostrato con la testa completamente rasata, un look diverso rispetto a quello con cui era apparso pubblicamente nelle precedenti occasioni.

La presenza di Sempio a Roma è legata al confronto con il suo team legale. L’incontro si inserisce in una fase particolarmente delicata della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi.

Terminato il summit, Sempio ha lasciato il luogo dell’incontro e si è incamminato verso la stazione. Ad attenderlo c’erano diversi cronisti, che hanno provato a rivolgergli alcune domande.

Delitto di Garlasco, Sempio non risponde ai giornalisti

In particolare, i giornalisti hanno chiesto ad Andrea Sempio se si sentisse tranquillo in vista dei prossimi sviluppi dell’inchiesta. Il 38enne, tuttavia, ha scelto di non entrare nel merito della vicenda.

Sorridente e apparentemente sereno mentre si allontanava, ha pronunciato soltanto poche parole: «Non rilascio dichiarazioni». Nessun altro commento, dunque, sull’indagine o sull’incontro appena concluso con i suoi avvocati.

L’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi

Sempio è indagato nell’ambito della nuova inchiesta relativa al delitto di Garlasco, il caso che ruota attorno alla morte di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione il 13 agosto 2007.

L’appuntamento romano con i legali arriva quindi in un momento importante del procedimento investigativo. Sempio, però, continua a mantenere il silenzio davanti alle telecamere.

Il nuovo look non è passato inosservato, ma dal diretto interessato non è arrivata alcuna spiegazione. Di fronte alle domande dei cronisti, il 38enne ha preferito proseguire verso la stazione senza aggiungere altro.

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