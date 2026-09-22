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Enea a Bex 2026, manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie spaziali

di Italpress - 22 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dal 23 al 25 settembre, alla Fiera di Rimini, ENEA partecipa a BEX – Beyond Exploration Expo, manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie spaziali, con un’area immersiva all’interno della Casa dell’Astronauta dedicata alle soluzioni per la permanenza dell’uomo oltre la Terra.

L’ente presenterà tecnologie e progetti nei settori dei materiali e componenti avanzati per lo spazio realizzati con stampa 3D e dell’agrospazio, con sistemi biorigenerativi pensati per supportare la vita nelle missioni di lunga durata. Tra le esposizioni figurano il nanosatellite GreenCube, che ospita un micro-orto per la coltivazione nello spazio, un orto per la produzione di micro-verdure con un ridotto impiego di acqua e fertilizzanti, componenti ad alte prestazioni stampati in 3D e un visore 3D per l’apprendimento delle procedure di coltivazione sulle basi lunari. ENEA organizzerà inoltre due appuntamenti.

Il 24 settembre si parlerà di “Agricoltura spaziale e urbana: coltivare la vita oltre la Terra, innovare per il nostro pianeta”, con la partecipazione, tra gli altri, dell’astronauta Walter Villadei e un collegamento in diretta con la base italo-francese Concordia in Antartide. Il 25 settembre sarà invece affrontato il tema “Spazio per l’energia o energia per lo spazio?”, dedicato alla produzione di energia elettrica per futuri insediamenti lunari attraverso piccoli reattori nucleari a fissione.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).