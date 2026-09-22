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Minacce cyber, trasporti e logistica tra i settori più esposti

di Italpress - 22 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – In Italia il settore trasporti e logistica si conferma tra i comparti maggiormente esposti alle minacce cyber, a riprova della sua crescente rilevanza nel complesso scenario attuale. E’ quanto emerso nel corso di un convegno promosso in collaborazione da Confitarma e Var Group. Al centro del dibattito, l’impatto della crescente digitalizzazione del comparto marittimo e portuale: gli interventi dei relatori hanno evidenziato la necessità di rafforzare una strategia congiunta di cyber-resilienza basata su prevenzione, intelligence, protezione degli ambienti IT e OT, gestione degli incidenti e collaborazione tra operatori pubblici e privati, da affiancare alle importanti iniziative legislative.

“La cybersecurity è ormai parte integrante della sicurezza della navigazione e rappresenta una priorità strategica per l’armamento. La crescente digitalizzazione delle navi e dell’intera catena logistica richiede di rafforzare costantemente la capacità di prevenire e gestire minacce che evolvono con grande rapidità”, ha sottolineato Salvatore d’Amico, presidente del Gruppo Tecnico Trasporti e logistica internazionali, regolamentazioni, organismi internazionali e sicurezza di Confitarma.

“In questo percorso – ha aggiunto – è fondamentale mantenere un confronto continuo tra istituzioni e imprese, affinché il quadro regolatorio possa tradursi in strumenti concretamente efficaci e applicabili, capaci di innalzare i livelli di sicurezza tenendo conto delle specificità operative delle compagnie e delle diverse tipologie di nave. La cyber-resilienza del sistema marittimo si costruisce attraverso regole adeguate, competenze, tecnologie e una collaborazione sempre più stretta tra settore pubblico e privato”.

Secondo uno studio condotto da Yarix, il comparto è il secondo settore maggiormente esposti alla pressione cyber: rispetto al dataset analizzato, il 15,6% delle osservazioni riguarda proprio questo comparto. Particolarmente significativo il dato relativo all’Italia nel confronto con i Paesi del Mediterraneo monitorati: il nostro Paese registra quasi il 50% del totale delle osservazioni nel settore (325 su 653).

All’interno di questo dato italiano emerge inoltre una forte concentrazione sull’ecosistema marittimo e portuale: 240 osservazioni su 325, pari al 73,85%, sono direttamente riconducibili a porti, logistica e servizi portuali, navigazione e trasporto marittimo e organizzazioni portuali.

Complessivamente, il numero di rivendicazioni di eventi registrati in tutto il mondo nella prima metà del 2026 è riconducibile alla partecipazione di collettivi hacktivisti di diversi allineamenti, uniti da sentimenti che spaziano da ideologie antioccidentali, antiamericane, antisraeliane e pro-iraniane.

Mirko Gatto, head of Cybersecurity di Var Group, ha commentato: “I dati confermano come l’ecosistema marittimo e portuale sia diventato un obiettivo strategico nel panorama delle minacce cyber. La crescente interconnessione tra navi, porti e supply chain impone un approccio basato non solo sulla protezione tecnologica, ma anche sulla capacità di prevenire, rispondere e garantire la continuità operativa, dalla movimentazione delle merci alla sicurezza delle persone fino alla tenuta di intere catene di approvvigionamento. Per questa sua complessità, la cyber-resilienza del comparto marittimo non può essere affidata a iniziative isolate ma deve essere costruita come una responsabilità condivisa, fondata su intelligence, collaborazione e coordinamento costante tra imprese, istituzioni e comunità della sicurezza”.

-Foto Confitarma-

(ITALPRESS).