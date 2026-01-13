Enea: conti in crescita, fondi Pnrr e ruolo chiave nell’energia

Abbonati
Iscriviti alle newsletter
Per Abbonati
La Corte dei conti evidenzia il contributo dello Stato
(Fonte: Enea)
Enea chiude il 2023 con conti in equilibrio e utile positivo, secondo la Corte dei Conti. Il patrimonio netto cresce grazie a 65.128 euro di utile d’esercizio e i saldi finanziari raggiungono 75 milioni di euro, in leggero calo rispetto al 2022.
La Corte dei conti evidenzia il contributo dello Stato e i fondi Pnrr ricevuti da Enea che consolida il ruolo di ricerca nei settori energia, ambiente e innovazione.
Enea registra un utile d’esercizio di 65.128 euro e il patrimonio netto aumenta rispetto all’anno precedente. I saldi finanziari totalizzano 75.077.401 euro, leggermente inferiori al 2022. La Corte dei conti ha approvato la gestione con la Delibera n. 167/2025.
Circa il contributo dello Stato e i ricavi del Pnrr, il risultato positivo deriva da 5.802.366 euro di contributo ordinario dello Stato.
I ricavi da nuovi progetti del Pnrr sostengono il bilancio. La magistratura contabile sottolinea l’impatto dei fondi sulle attività di Enea.
Enea si distingue nei settori energia, ambiente e innovazione. L’agenzia continua a gestire i progetti legati alla sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali. La Corte dei conti, in proposito, evidenzia la gestione efficace dei fondi del Pnrr.
In corso, l’attuazione di quattro progetti principali con circa 170 milioni di euro e la partecipazione come soggetto realizzatore a tredici progetti aggiuntivi. Uno stato di avanzamento dei progetti che continuerà ad essere monitorato dalla magistratura contabile.