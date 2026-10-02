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Eni annuncia sconto del 20% per gasolio e benzina ad uso agricolo e motopesca. Sconto anche da Socar sulla rete Ip

di Italpress - 2 Ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Eni annuncia l’estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive, al mondo agricolo e della pesca. Gli attuali clienti Enilive potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell’IVA. Lo sconto sarà applicato da oggi al 31 ottobre e potrà essere esteso fino alla fine dell’anno, sulla base dell’andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto.

“La decisione – si legge in una nota – si inquadra nell’iniziativa Eni per l’Italia: fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive aderenti dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Eni intende dare un nuovo contributo di solidarietà al Paese e a due settori strategici, quali sono quelli dell’agricoltura e della pesca”.

LOLLOBRIGIDA “ENI IN SINTONIA CON IL GOVERNO ANCHE PER IL SETTORE AGRICOLO”

“Voglio ringraziare Eni per aver compreso fino in fondo la necessità di sostenere il nostro settore produttivo primario, per quanto possibile, con una tariffa di accesso al carburante che permetta di continuare a svolgere il prezioso compito di custodi dell’ambiente e della sicurezza alimentare italiana. La riduzione dei prezzi, garantita grazie alla scelta dell’azienda, permette alle imprese agricole e della pesca di ottenere uno sconto di circa il 20% sulle tariffe attuali. Auspichiamo che le altre compagnie petrolifere presenti sul territorio nazionale emulino il virtuoso comportamento attuato da Eni, così come avvenuto nei giorni scorsi”. Lo dichiara Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. “Questo intervento si aggiunge a quelli messi in campo dal Governo Meloni: il credito d’imposta, il taglio delle accise e quanto finora attuato a tutela e difesa del nostro Made in Italy. L’azione del presidente Meloni si conferma capace di utilizzare al meglio le risorse pubbliche e di coinvolgere a protezione del sistema produttivo il settore privato e, nella totale loro autonomia gestionale e decisionale, le grandi aziende partecipate”, prosegue.

SOCAR, DA LUNEDI’ SCONTO PER FILIERE AGRICOLA E ITTICA SU RETE IP

Socar annuncia “un nuovo e significativo intervento a sostegno delle filiere agricola e ittica servite da IP, con uno sconto significativo sul prezzo dei carburanti destinati ai comparti agricolo e della motopesca. Lo sconto sarà applicato a partire da lunedì 5 ottobre a tutti i clienti dei due comparti già serviti da IP e resterà in vigore fino al 31 ottobre, con possibilità di ulteriore estensione”. Lo si legge in una nota di Socar, che parla di “un’iniziativa concreta a favore di due comparti strategici per il Paese: agricoltura e pesca sono pilastri dell’economia nazionale e del tessuto produttivo italiano, essenziali per la sicurezza alimentare, la tenuta delle filiere e la qualità delle produzioni che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo”. Con questo intervento, Socar “rinnova con i fatti la propria vicinanza all’Italia, confermando l’impegno concreto a sostegno dei settori fondamentali per il Paese”, conclude la nota.

“Ringrazio Socar per aver raccolto il nostro appello e aver seguito l’esempio di Eni, scegliendo di sostenere concretamente le imprese agricole e della pesca con uno sconto sul prezzo dei carburanti. È un segnale importante di attenzione verso due comparti strategici per la nostra economia”. Lo dichiara il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).