Attualità

Quanto vale il rinnovo del contratto per gli enti locali

Aumenti in busta paga fino a 154 euro al mese, fumata bianca anche per le Bcc

di Maria Graziosi - 21 Luglio 2026

La bozza Aran è pronta: il rinnovo per i dipendenti degli enti locali può valere fino a 154 euro in più al mese. I numeri del nuovo contratto sono interessanti. E sembrano proseguire nel solco degli aumenti salariali disposti dal governo. Gli aumenti tabellari entrerebbero in busta paga, a pieno regime, già da gennaio prossimo.

Enti locali: tutte le cifre del rinnovo

E possono valere, in base all’inquadramento professionale, tra i 108,95 euro mensili (per gli operatori) e i 138,52 euro per le elevate professionalità. A questa voce, quella più corposa, si uniscono ulteriori aumenti che scatterebbero da luglio 2027. E, in termini di indennità, prevedono 9,74 euro in più per gli operatori e 15,61 euro per le professionalità elevate. Se la matematica non è un’opinione, il conto è presto fatto: per i primi si tratta di un aumento, mensile, in busta paga pari a 118,69 euro al mese mentre, per le seconde, si parla di 154,13 euro in più. L’adeguamento vale per il triennio 2025-27. La firma, adesso, sembra più che altro una formalità. Ed è attesa già per la giornata di oggi.

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Bcc, ok alla piattaforma

Intanto un altro rinnovo, questa volta nel comparto privato, s’avvia verso le battute finali. Si tratta del contratto dei bancari che lavorano nelle Bcc, le banche di credito cooperativo. Per loro, in busta paga, scatteranno aumenti fino a 518 euro e la riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore, a parità di retribuzione. La piattaforma è stata condivisa dai sindacati. Ora la partita slitta al 2 ottobre quando le assemblee si concluderanno con il mandato per la trattativa con Federcasse. Ma il più è fatto.