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Lutto Montella, scomparsa la sorella Caterina

Spirata dopo un grave incidente domestico. Il cordoglio del mondo del calcio

di Paolo Diacono - 22 Luglio 2026

È morta Caterina Montella, il mondo del calcio si stringe attorno al fratello Vincenzo. Sono decine e decine i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia dell’ex bomber della Roma e della Nazionale, attualmente alla guida della Nazionale di calcio turca. La scomparsa della sorella è avvenuta nelle ultime ore. A costare la vita alla donna sono state le conseguenze di un gravissimo incidente domestico. La lunga lotta, però, non è bastata e dopo l’agonia è spirata.

Lutto Montella: addio alla sorella Caterina

Sono tanti i messaggi che sono giunti a Vincenzo Montella in segno di cordoglio per la scomparsa della sorella Caterina. A cominciare da quello della Federazione di calcio turca che si è stretta attorno al suo commissario tecnico. “Abbiamo appreso con immensa tristezza che Caterina Montella, sorella del nostro allenatore della Nazionale Vincenzo Montella, è morta in ospedale dove era ricoverata a seguito di un tragico incidente domestico. A Vincenzo e all’intera famiglia esprimiamo le nostre più sentite condoglianze”.

Oggi i funerali

L’ultimo saluto a Caterina Montella si terrà oggi pomeriggio presso la Chiesa di San Nicola. I funerali della donna saranno celebrati nella città di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. Era la maggiore dei cinque figli avuti dai genitori dell’ex calciatore e oggi apprezzato allenatore.

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