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Ozzy Osbourne, un anno senza il Principe delle Tenebre

Un anniversario che pesa sulla storia del rock. Birmingham si ferma per lui

di Gianluca Pascutti - 22 Luglio 2026

È passato un anno dalla morte di Ozzy Osbourne, il leggendario Principe delle Tenebre che ha cambiato per sempre la storia del rock. Nato a Birmingham nel 1948, Ozzy ha trasformato una città operaia in una capitale mondiale dell’heavy metal. Oggi, 22 luglio 2026, la sua città lo celebra con il primo Ozzy Day, una giornata intera dedicata alla sua memoria e alla sua musica. La ricorrenza segna il primo anniversario dalla scomparsa del frontman dei Black Sabbath, figura centrale per generazioni di fan. Birmingham non lo ricorda in silenzio, ma con il volume al massimo, come lui avrebbe voluto.

Ozzy Day, la città diventa un palcoscenico

Per l’Ozzy Day Birmingham si trasforma in un grande palco diffuso. La band Bostin Brass porta in strada le canzoni di Black Sabbath e della carriera solista di Ozzy, suonando in punti chiave della città come New Street Station, il Birmingham Museum & Art Gallery, il Bullring e la celebre Black Sabbath Bench. La City of Birmingham Symphony Orchestra proporrà arrangiamenti orchestrali dei brani più iconici, dimostrando quanto la musica di Ozzy sia entrata nel patrimonio culturale della città. Il risultato è una celebrazione che unisce fan storici, nuove generazioni e curiosi, tutti riuniti sotto il segno del Principe delle Tenebre.

Mostre, memorabilia e il trono dell’ultimo concerto

Il cuore più emozionante dell’Ozzy Day è la mostra “Ozzy Osbourne (1948–2025) Working Class Hero” al Birmingham Museum & Art Gallery. Qui i fan possono vedere il trono usato da Ozzy nel concerto d’addio “Back To The Beginning” del 5 luglio 2025, insieme a memorabilia, premi, fotografie e materiali che ripercorrono l’intera carriera. Una seconda esposizione fotografica dedicata proprio a “Back To The Beginning” è allestita a Grand Central. Le immagini raccontano l’ultimo saluto sul palco del Principe delle Tenebre, fissando per sempre l’energia di quell’addio.

Percorsi, camminate e memoria viva

Birmingham propone anche il Black Sabbath Trail, un percorso tra i luoghi simbolo della band e di Ozzy. Dal murale di Navigation Street alla Black Sabbath Bench, passando per Ozzy the Bull e i pub storici, la città diventa una mappa vivente della nascita dell’heavy metal. L’Ozzy Walk collega Villa Park alla Black Sabbath Bench e raccoglie fondi per servizi contro la povertà e la marginalità. È un modo concreto per onorare il working class hero che non ha mai dimenticato le proprie origini.

Il Principe delle Tenebre, un’eredità che non si spegne

In questo primo anniversario, Birmingham dimostra che Ozzy Osbourne non è solo un mito del rock, ma una parte della sua identità. Il Principe delle Tenebre continua a vivere nelle chitarre distorte, nei cori urlati e nei ricordi di chi oggi alza il volume e guarda verso il cielo, sapendo che da qualche parte Ozzy sorriderebbe.

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