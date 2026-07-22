Cronaca

Milano, 16enne stuprata da un 22enne conosciuto su Instagram

Milano, 16enne stuprata da un 22enne conosciuto su Instagram

di Alice Agostini - 22 Luglio 2026

A Milano, una 16enne è stava stuprata da un ragazzo conosciuto su Instagram. I fatti risalgono allo scorso 29 marzo: i due dopo essersi conosciuti in chat, si sono dati appuntamento per conoscersi di persona.

Ragazza 16enne violentata a Milano: i fatti

La ragazza e il ragazzo 22enne si sono trovati davanti a un supermercato della zona Sud Ovest di Milano, non lontano da casa di lei. I due hanno fatto una passeggiata, alcune centinaia di metri per arrivare a un vicino parco, dove si sono baciati. Lui avrebbe voluto andare oltre e quando lei gli ha detto “non voglio fare queste cose”, lui è andato avanti e l’ha violentata.

La giovane si è confidata prima con una amica e poi con i genitori che hanno avvisato la polizia, dove lei ha fatto denuncia. Gli investigatori, coordinati dal pm Marco Cirigliano, hanno esaminato le chat e i profili del ragazzo – aveva precedenti per reati contro il patrimonio – e le telecamere della zona. Hanno ascoltato in audizione protetta la ragazza che ha riconosciuto anche in foto il giovane.

La Procura, dopo le verifiche, ha fatto richiesta di un provvedimento cautelare, chiedendo il carcere. La gip, che ha riconosciuto il rischio di reiterazione del reato, ha deciso per il 22enne l’obbligo di dimora nel Comune nell’hinterland milanese dove ha la residenza e di rimanere in casa dalle 22 alle 7.