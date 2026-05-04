Esteri

Epidemia a bordo della nave da crociera: tre morti

Il caso della Mv Hondius diretta dall'Antartide alle Canarie: si mobilita l'Oms

di Pietro Pertosa - 4 Maggio 2026

Sembra un film dell’orrore ma non è così: si contano già tre morti per l’epidemia da hantavirus scoppiata su una nave da crociera. Si tratta della Mv Hondius. Un’imbarcazione che batte bandiera olandese e che, tre settimane fa circa, era partita dall’Argentina per una lunga crociera al Polo Sud. Il viaggio avrebbe dovuto toccare l’Antartide, poi le Isole Falkland e quindi, attraversando varie tappe, arrivare alle Isole Canarie in Spagna dove il viaggio sarebbe terminato. Ma è successo qualcosa che ha trasformato la crociera in un incubo.

Epidemia a bordo della nave da crociera: già tre vittime

A bordo della nave, secondo le informazioni diffuse dai tour operator, c’erano 150 turisti provenienti da diverse parti del mondo. A questi andrebbero aggiunti (almeno) 70 membri dell’equipaggio. L’Oms ha già affermato di essersi messa a disposizione delle autorità nazionali e sanitarie, di aver allestito un “ponte” di contatto con l’imbarcazione. Che, al momento, si trova al largo delle coste di Capo Verde. Le autorità locali non hanno permesso lo sbarco ma stanno fornendo assistenza. L’epidemia a bordo della nave da crociera fa paura e le vittime accertate sarebbero già tre.

Il focolaio di hantavirus

Al centro della vicenda ci sarebbe un focolaio di hantavirus. Che sarebbe costato la vita già a tre persone. Tra di loro, una coppia di anziani turisti imbarcati sulla Mv Hondius. Il corpo della prima vittima, un 70enne olandese deceduto a bordo della nave, è stato recuperato a Sant’Elena nell’Atlantico meridionale. La seconda vittima è stata sua moglie, svenuta in Sudafrica all’aeroporto mentre provava a rientrare nei Paesi bassi. La terza vittima è ancora a bordo della nave. Ci sarebbero almeno altri tre contagi a bordo. Due persone sono membri dell’equipaggio e per l’Oms, come riporta Associated Press, avrebbero bisogno urgente di cure.