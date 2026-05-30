Esteri

Monaco, aeroporto chiuso per allarme drone: sospesi i voli, poi la ripresa delle attività

di Redazione - 30 Maggio 2026

Momenti di forte tensione all’aeroporto di Monaco di Baviera, chiuso e poi riaperto per l’avvistamento di un dorne. Uno dei principali hub aeroportuali d’Europa ha visto temporaneamente sospendere le operazioni di volo a causa della segnalazione di un possibile drone nelle vicinanze delle infrastrutture aeroportuali. La notizia è stata riportata dal sito tedesco Focus Online, che cita fonti della polizia federale. Secondo quanto riferito, un pilota avrebbe segnalato la sospetta presenza di un drone nell’area dello scalo, facendo scattare immediatamente i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. Entrambe le piste dell’aeroporto sono state chiuse in via precauzionale mentre venivano effettuate le verifiche necessarie. L’interruzione delle attività ha avuto ripercussioni sul traffico aereo, con ritardi e possibili disagi per passeggeri e compagnie. Parallelamente, le autorità hanno avviato un’indagine per accertare la natura dell’avvistamento e individuare eventuali responsabili.

La riapetura dell’aeroporto di Monaco

L’allarme è rientrato dopo alcune ore. Una volta completate le verifiche di sicurezza, il controllo del traffico aereo ha autorizzato la riapertura delle piste e la graduale ripresa delle normali operazioni aeroportuali. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione europea verso la minaccia rappresentata dai droni. Tanto più dopo che solamente ieri un drone che si presume fosse di origine russa si è abbattuto in teritorio rumeno. Non a caso il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato la necessità di rafforzare la postura difensiva della Nato sul fianco orientale dell’Alleanza. Il capo del gov erno tedesco ha infatti evidenziato come gli episodi legati all’impiego di droni stiano assumendo una rilevanza sempre maggiore per la sicurezza europea.