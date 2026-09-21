Meteo

Equinozio d’autunno rimandato, Italia ancora in estate

Da domani ingresso d’aria fredda dai Balcani, temperature in calo da Nord a Sud

di Gianluca Pascutti - 21 Settembre 2026

L’equinozio d’autunno non cade oggi 21 settembre, la data astronomica è fissata per il 23 settembre, siamo quindi ancora in estate dal punto di vista ufficiale. Nonostante questo, l’atmosfera inizia a cambiare. Da domani è atteso un graduale calo termico su molte regioni italiane. La causa è l’ingresso di aria fredda dai Balcani, diretta soprattutto verso il Nord e il medio Adriatico.

Temporali tra Sicilia e Calabria

Nella giornata di oggi il quadro resta tipicamente estivo. Le temperature si mantengono su valori ancora miti. Il sole prevale su gran parte del Paese. L’unica eccezione riguarda l’estremo Sud. Tra Sicilia e Calabria sono possibili temporali sparsi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore pomeridiane e serali. Si tratterà di episodi localizzati, ma anche intensi a tratti. Domani lo schema si ripete. Ancora temporali tra Sicilia e Calabria, con variabilità più marcata. Il resto d’Italia vive una giornata più stabile, in attesa del cambio d’aria.

Nord più stabile, Centro Sud variabile

Da domani l’ingresso di aria fredda dai Balcani cambierà la sensazione climatica. Il Nord Italia vedrà condizioni più stabili. Il sole sarà protagonista su gran parte delle regioni settentrionali. Le temperature però inizieranno a scendere. Al Centro Sud lo scenario sarà più variabile. L’aria più fresca incontrerà masse d’aria ancora calde, questo potrà generare nuvolosità irregolare e qualche fenomeno sparso. Il calo termico sarà graduale, non si tratta di un crollo improvviso. La percezione di fine estate arriverà giorno dopo giorno.

Verso il vero primo assaggio d’autunno

Con l’equinozio d’autunno del 23 settembre si apre ufficialmente la nuova stagione. L’Italia passa così da un clima ancora estivo a una fase più fresca e dinamica

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