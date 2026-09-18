Attualità

Il maltempo travolge Roma con una violenta grandinata

Subito s'è creato il caos nelle strade della Capitale. Traffico paralizzato e numerose chiamate ai vigili del fuoco

di Lino Sasso - 18 Settembre 2026

Violenta grandinata a Roma, dove nella tarda mattinata il maltempo ha fatto prepotentemente irruzione sulla città fino a quel momento illuminata dal sole. Il cielo si è rapidamente coperto e precipitazioni intense, accompagnate dalla grandine, hanno interessato diverse zone della Capitale.

Il brusco cambiamento delle condizioni meteorologiche, in realtà, era stato in parte anticipato dalle previsioni. Per la giornata di oggi la Protezione civile ha infatti diramato un’allerta gialla per temporali nel Lazio. Il rischio è legato alla possibilità di fenomeni localmente intensi e concentrati in brevi intervalli di tempo. Una stabilizzazione di instabilità che potrebbe portarsi ancora per diverse ore.

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Il maltempo colpisce la Capitale

La grandinata, accompagnata da forti raffiche di vento, si inserisce negli episodi di maltempo che stanno interessando il Centro Italia per il passaggio della seconda perturbazione di settembre. Piogge e temporali stanno progressivamente coinvolgendo anche le regioni centrali dopo avere colpito nei giorni scorsi soprattutto il Nord. Anche Firenze è stata interessata da un violento nubifragio.

Sulla Capitale le previsioni indicavano proprio per le ore centrali della giornata la fase più instabile, con possibilità di temporali isolati e grandine. Le condizioni dovrebbero però gradualmente migliorare con l’avvicinarsi della sera. Nel frattempo in città si è subito creato il caos. Traffico paralizzato, allagamenti, strade bloccate, trasporto pubblico in tilt e numerose richieste di intervento ai Vigili del fuoco.