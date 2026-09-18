Meteo

L’Italia torna in verde. L’afa è finita e l’anticiclone prepara l’ultimo colpo di coda

Dopo mesi di allerta, il Paese respira. Ma il meteo annuncia una nuova rimonta dell'alta pressione

di Redazione - 18 Settembre 2026

L’estate è ormai agli sgoccioli e l’afa si è definitivamente spenta. L’ultimo bollettino del Ministero della Salute conferma una situazione di piena normalità. Fino a domani, tutte le 27 città monitorate risultano in bollino verde, con rischio zero per la salute. Una fotografia che chiude l’emergenza delle ondate di calore, dopo settimane segnate da allarmi rossi e arancioni.

Secondo le previsioni di IlMeteo.it, oggi le temperature resteranno miti ma il tempo sarà instabile, con piogge e rovesci che interesseranno il Centro, il Nordovest, l’arco alpino e alcune aree del Sud. Domani sono attesi temporali isolati al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

La prossima settimana segna la stabilizzazione

La svolta arriverà da domenica, quando l’alta pressione tornerà a espandersi sul Nord, riportando condizioni più soleggiate e stabili. Lunedì si aprirà con qualche pioggia residua su Sicilia e Sardegna, mentre il resto del Paese godrà di cieli sereni.

Nel corso della prossima settimana è atteso un rinforzo dell’anticiclone, destinato a stabilizzare il tempo su gran parte del Mediterraneo. L’Italia vivrà giornate prevalentemente soleggiate e con clima gradevole, pur con la possibilità di qualche pioggia sul Centro-Sud martedì 22 settembre, dovuta a infiltrazioni fresche in quota lungo il bordo orientale del campo anticiclonico. Un finale di stagione più tranquillo, dunque, dopo un’estate che ha messo a dura prova il Paese.

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