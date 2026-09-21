Politica

Vannacci non cresce solo nei sondaggi, ma anche nel numero di deputati iscritti a Futuro Nazionale

Futuro Nazionale si prepara ad accogliere un nuovo parlamentare proveniente da Forza Italia. Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di Tommaso Calderone che sarebbe pronto ad abbandonare il partito azzurro per aderire alla formazione guidata da Roberto Vannacci

di Lino Sasso - 21 Settembre 2026

Continua la corsa di Roberto Vannacci e non solo nei sondaggi. Il partito del generale cresce infatti anche nella pattuglia parlamentare. L’ultimo deputato in ordine di tempo pronto a traslocare in Futuro Nazionale sarebbe Tommaso Calderone, vicepresidente della commissione Giustizia della Camera e attualmente nel gruppo di Forza Italia. Con il suo ingresso, ancora da ufficializzare, i parlamentari del partito di Roberto Vannacci a Montecitorio salirebbero a nove. L’annuncio è atteso per domani durante una conferenza stampa alla Camera alla quale parteciperà anche Vannacci. Se confermato, il passaggio di Calderone rappresenterebbe il terzo addio a Forza Italia in favore del partito dell’ex generale.

Futuro Nazionale sale a quota nove deputati alla Camera

Con il possibile ingresso del parlamentare siciliano, Futuro Nazionale arriverebbe a contare nove deputati a Montecitorio. La soglia dei venti componenti necessari per costituire un gruppo parlamentare autonomo resta quindi lontana, ma indubbiamente la formazione del generale continua a risultare appetibile. Non è stato dunque scelto a caso il titolo della conferenza stampa nella quale domani sarà ufficializzata la notizia: “Futuro Nazionale cresce”. E non è detto che nel corso dell’appuntamento alla Camera non saranno svelati altri dettagli o nuovi sviluppi circa l’organizzazione e le adesioni al partito.

All’iniziativa parteciperanno anche il capogruppo Edoardo Ziello, il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni.