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Esce “Primadonna”: il nuovo singolo di Clara accompagnato dal videoclip

di Italpress - 3 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 3 aprile 2026. Clara inaugura una nuova fase del suo percorso artistico con “Primadonna”, il nuovo singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio. Con “Primadonna”, Clara dà forma a un racconto che mette in discussione ruoli e prospettive tradizionali, ribaltandone i punti di vista.

Il brano si inserisce in un contesto contemporaneo di ridefinizione identitaria, intrecciando un immaginario di empowerment femminile a una narrazione lucida e consapevole, in cui l’artista gioca con gli stereotipi di genere per smontarli dall’interno. Il singolo dà il via a un nuovo percorso musicale e creativo di Clara, caratterizzato da un’attitudine ironica e dissacrante, in cui potere e vulnerabilità si mescolano, diventando elementi centrali della narrazione.

Ad accompagnare il singolo, è uscito anche il videoclip di “Primadonna”, che espande l’immaginario del brano, immergendo Clara in una dimensione narrativa che intreccia nuove consapevolezze a un racconto di emancipazione femminile, con un’estetica sospesa tra realtà e fantasia, evocando suggestioni cinematografiche d’oltreoceano. Attraverso un linguaggio visivo ironico e surreale, Clara si afferma come una protagonista magnetica e sfaccettata: forte e seducente, ma anche spontanea e imperfetta, capace di giocare con gli stereotipi di genere per ribaltarli e prenderne il controllo

Ne emerge una figura contemporanea che unisce potere e vulnerabilità, osservata da una prospettiva intima e femminile che la restituisce pienamente come soggetto nell’azione. Il videoclip si configura come un pastiche narrativo che alterna elementi comici e momenti quasi onirici, muovendosi tra realtà e invenzione.

Il ritmo serrato richiama la road trip comedy e abbraccia l’imprevedibilità, trasformando il caos in linguaggio espressivo. Toni caldi, colori pastello e texture analogiche contribuiscono a costruire un’atmosfera nostalgica, in perfetta sintonia con l’identità del brano.

-Foto ufficio stampa wordsforyou-

(ITALPRESS).