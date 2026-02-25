Cronaca

Esplosione e crollo di una palazzina nel Veronese: un morto e tre feriti

di Claudia Mari - 25 Febbraio 2026

A Prun, frazione di Negrar, in provincia di Verona, una violenta esplosione ha provocato il crollo parziale di una palazzina residenziale di tre piani. Il boato, avvertito distintamente anche nelle zone limitrofe, ha fatto scattare immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, affiancate dai sanitari del Suem 118 e dalle forze dell’ordine.

Il bilancio dell’accaduto è grave: un uomo è stato estratto senza vita dalle macerie dopo lunghe e delicate operazioni di ricerca. In precedenza, i soccorritori avevano già tratto in salvo altri tre residenti – due uomini e una donna – rimasti feriti in modo non grave. I tre sono stati stabilizzati sul posto e successivamente trasportati all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, per accertamenti e cure. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa dell’instabilità della struttura e dell’ingente quantità di detriti. Oltre alle squadre ordinarie dei vigili del fuoco, sono intervenuti il Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (SAF), unità cinofile specializzate nella ricerca di persone sotto le macerie e personale Usar, esperto in interventi in contesti urbani compromessi. A supporto delle attività anche due ambulanze, un’automedica e l’elicottero di Verona Emergenza.

Dopo un’attenta ispezione dell’area, i soccorritori hanno escluso la presenza di ulteriori persone coinvolte nel crollo. In via precauzionale, tuttavia, sono stati evacuati anche due nuclei familiari residenti nelle abitazioni adiacenti, per consentire verifiche strutturali e garantire la massima sicurezza.

Resta ora da chiarire l’origine dell’esplosione che ha causato poi il crollo della palazzina. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che stanno effettuando rilievi e accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi più accreditate vi sarebbe lo scoppio di una bombola di gas, ma saranno gli esiti delle indagini a fornire risposte definitive.