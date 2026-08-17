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Italia tutta d’oro agli Europei di atletica con Larissa Iapichino e la 4×400 maschile

Trionfo nel salto in lungo femminile, e l'Italia in vetta al medagliere agli Europei di Birmingham

di Giovanni Vasso - 17 Agosto 2026

Basta un salto a Larissa Iapichino, il primo, per portare l’Italia sulla vetta d’Europa. Sette metri, netti. E le avversarie, che restano in fila, non possono fare altro che guardare e applaudire l’azzurra. Il successo di Larissa, figlia di Gianni Iapichino e della leggendaria Fiona May, porta la rappresentativa italiana a conquistare il primato nel medagliere anche agli Europei di Birmingham. E questo, ieri sera, anche grazie al successo degli atleti italiani nella 4×400 maschile che si prendono un oro non proprio pronosticato all’inizio della manifestazione.

Larissa Iapichino, regina in volo

Il successo di Larissa Iapichino è il primo di un’atleta italiana agli Europei all’aperto. Non era riuscito nemmeno a mamma Fiona. E lei, esultando con la medaglia d’oro al collo, lo ricorda anche alle telecamere. Una prestazione eccezionale. Fissa la misura a sette metri. Le avversarie inseguono e, come la britannica Jazmin Sawyers, che si ferma a 6,99, ci vanno vicinissime. La vittoria, però, è azzurra. Iapichino, Sawyers e la francese Kpatcha rendono poi omaggio alla tedesca Mihambo, fuori dal podio con una misura di pochissimi centimetri inferiore a quella di Larissa.

La vittoria nella staffetta

Ma non è stato solo il trionfo di Larissa Iapichino a rendere ricco, e invidiabile, il medagliere italiano. La staffetta della 4×400 maschile è riuscita a beffare, ancora una volta, i padroni di casa della Gran Bretagna. Solo tre centesimi di secondo son bastati a Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati (che hanno chiuso la prova in 2:59.16) per conquistare l’oro che ha proiettato l’Italia in cima a tutte le altre nazioni europee.

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