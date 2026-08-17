Cronaca

La terra trema ancora in Indonesia: scossa di 5,6 gradi

Nuova scossa nell'arcipelato, niente allarme tsunami: cosa sta succedendo

di Cristiana Flaminio - 17 Agosto 2026

Trema ancora la terra in Indonesia dopo il violento terremoto che, nei giorni scorsi, è costato la vita a più di 50 persone. Nella notte, infatti, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha riferito di un sisma di magnitudo 5.6. Le autorità locali non hanno ritenuto di emettere alcun allarme tsunami. La scossa si è registrata quando, in Italia, erano le 2.46. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 18 chilometri. E il Paese, oggi, si prepara a celebrare l’81esimo anniversario dell’indipendenza mentre ancora si cercano i dispersi.

Nuovo terremoto in Indonesia

Il sisma aveva interessato, nei giorni scorsi, l’Isola di Flores. Una delle oltre 17mila isole che compongono l’arcipelago. Il terremoto in Indonesia aveva sconvolto la provincia orientale di Nusa Tenggara. Quando erano le 5.58 del mattino di sabato scorso, il sisma s’è registrato a una profondità di dieci chilometri. La magnitudo del sisma è stata misura in 7.7 gradi. Il bilancio è stato aggiornato a 53 morti. Lo sciame sismico ha fatto registrare ben 995 ulteriori scosse, di queste “solo” 46 sono state avvertite dalla popolazione.

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Gli italiani nell’arcipelago

Il terremoto in Indonesia ha messo in azione la Farnesina. Che nel fine settimana ha riferito della situazione sui nostri connazionali. L’arcipelago rappresenta una delle mete turistiche preferite dagli italiani in Asia. Al momento del terremoto, nel Paese, risultano oltre 2mila concittadini iscritti all’Arie e ben 6mila non residenti. Solo a Flores ci sono 700 italiani. La Farnesina ha attivato numeri e canali di contatto per dare una mano agli italiani in cerca di sostegno e di rientro.