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Addio ad Hayden Panettiere: l’attrice morta a 36 anni

La conferma del padre e dell'agente. Non sono state rese note le cause: "Rispettate la nostra privacy"

di Maria Graziosi - 17 Agosto 2026

Addio ad Hayden Panettiere, le cause del decesso della cantante e attrice americana, spirata a soli 36 anni restano, per il momento, un mistero. La morte della star di Nashville e della saga horror di Scream è stata confermata dal suo agente. Avrebbe compiuto 37 anni il 21 agosto prossimo, le cause del decesso non sono state rese note. A confermare la morte pure il padre dell’attrice, Alan Lee Skip Panettiere. Che ha chiesto di rispettare la privacy della famiglia in un momento così drammatico.

Morta Hayden Panettiere: l’attrice aveva 36 anni

“Chiediamo privacy mentre la nostra famiglia cerca di elaborare questa perdita inimmaginabile”, ha scritto in una nota il padre di Hayden Panettiere. “Era una luce straordinaria, una forza della natura capace di portare un amore e una gioia incommensurabili a tutti coloro che l’hanno conosciuta e ai milioni di persone che l’hanno seguita sullo schermo”. I fan hanno accolto la notizia tra lo stupore e la costernazione. La donna lascia una figlia di 11 anni avuta dal campione di pugilato ucraino Volodymyr Klyčko.

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I problemi di salute

Hayden Panettiere aveva avuto dei problemi di natura mentale. Era stata colpita da una feroce depressione post partum e aveva avuto problemi con l’alcolismo. Già nel 2015 era entrata in una struttura di riabilitazione mentre stava girando Nashville. Panettiere era apparsa anche in due film della saga Scream, aveva interpretato il personaggio principale nel film del 2009 Una notte con Beth Cooper e, nel 2000, vestito i panni della giovane figlia di un allenatore di football nel film Il sapore della vittoria.