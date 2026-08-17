Cronaca

Viaggiano per 100 km con il figlio morto sull’A21

Un viaggio trasformato in tragedia lungo l’A21, dove una famiglia ha scoperto la morte del figlio solo dopo una sosta nel tratto pavese

di Gianluca Pascutti - 17 Agosto 2026

Hanno percorso circa cento chilometri in auto con il figlio già morto sul sedile posteriore. È la drammatica vicenda avvenuta lungo il tratto pavese dell’autostrada A21 Torino‑Piacenza, tra i caselli di Casteggio e Voghera, in direzione del capoluogo piemontese.

A bordo della vettura viaggiava una famiglia romena. Al volante c’era il padre, accanto a lui la madre. Dietro, il figlio 31enne, che sembrava essersi addormentato durante il viaggio. I genitori lo hanno chiamato più volte, senza ottenere risposta. Il conducente ha deciso di fermarsi in una piazzola di sosta nel tratto pavese. Solo in quel momento la coppia si è resa conto che il giovane non reagiva e appariva privo di conoscenza. Erano circa le 7.30 del mattino.

Il malore improvviso e l’intervento del 118

Subito è partita la richiesta di aiuto al numero di emergenza. In pochi minuti sono arrivati i mezzi del 118. I sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. È stato solo possibile constatare il decesso. Secondo le prime informazioni, il 31enne sarebbe stato stroncato da un malore improvviso. La famiglia ha riferito che il giovane soffriva di problemi cardiaci. Le sue ultime parole risalirebbero a circa cento chilometri prima della sosta, lungo lo stesso percorso autostradale. La dinamica porta a ritenere che il malore sia avvenuto in silenzio, mentre il ragazzo era seduto dietro. Il corpo si sarebbe accasciato, dando l’impressione di un semplice sonno profondo.

Il dolore della famiglia

La famiglia, sconvolta, ha ricostruito ai soccorritori ogni dettaglio del tragitto. Il quadro emerso conferma una morte avvenuta da tempo, mentre l’auto continuava la sua corsa sull’A21, ignara della tragedia consumata sul sedile posteriore.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA