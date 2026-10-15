Esteri

Diesel, la Casa Bianca replica a Meloni e torna sulla tregua energetica

La replica di un portavoce a Repubblica. Che, all'Adn Kronos, torna sul tema della tregua energetica: "Trump esorta le parti a smettere di colpire le raffinerie"

di Pietro Pertosa - 15 Ottobre 2026

La Casa Bianca è convinta, a differenza di Giorgia Meloni, che l’intesa con la Russia sul diesel rappresenti “un grande accordo”. A Repubblica, un portavoce dell’amministrazione Usa ha “replicato” alle considerazioni (e ai dubbi) espressi dalla premier italiana durante il discorso tenuto ieri al Senato in vista del Consiglio Europeo. Per Giorgia Meloni, l’accordo con Trump rappresenterebbe un’operazione “molto rischiosa” perché, tra le altre cose, fornirebbe una base di legittimazione proprio al Cremlino.

A Meloni la replica della Casa Bianca

Le parole del portavoce sono chiare e non ammettono smentite. “Il presidente Trump ha negoziato con successo un altro grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi”, ha affermato. In pratica ribadendo che il mondo ha bisogno di maggiori quantità di carburante e, soprattutto, ha necessità di pagarlo molto meno di quanto non stia facendo adesso. È un tema centrale, di cui si dibatte con decisione da mesi. Da quando, con la chiusura di Hormuz, il mercato energetico s’è definitivamente involato verso nuove mirabolanti avventure di prezzi.

“Così scendono i prezzi”

Il senso dell’accordo di Trump con Putin sul diesel è stato poi ripetuto, questa volta all’Adn Kronos, da Taylor Rogers: “Il presidente Trump ha negoziato con successo un altro ottimo accordo per rifornire il mercato globale di ingenti quantità di diesel e far scendere i prezzi”. Quindi ha ribadito che “Abbassare i prezzi per gli agricoltori, gli autotrasportatori e le famiglie americane resta una priorità assoluta per il Presidente, che nel frattempo esorta entrambe le parti del conflitto tra Russia e Ucraina a cessare gli attacchi contro le raffinerie, che fanno aumentare i costi e danneggiano i consumatori americani”.

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