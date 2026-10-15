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Europa League, stasera Salisburgo-Milan: orario, formazioni ufficiali e dove vederla

di Emily Gabrielli - 15 Ottobre 2026

Stasera il Milan torna in campo in Europa League: i rossoneri volano in Austria per affrontare il Salisburgo nella seconda giornata della competizione europea. La squadra di Amorim è chiamata a reagire dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo in campionato e soprattutto dopo la sconfitta all’esordio europeo contro il Benfica, che si era imposto per 2-0 a San Siro. Una sfida importante per ritrovare fiducia e provare a conquistare i primi punti nel torneo.

Il Milan vuole lasciarsi alle spalle un avvio europeo complicato e affronta una trasferta che può già pesare sul cammino nella competizione. Di fronte ci sarà un Salisburgo determinato a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i rossoneri. Attenzione soprattutto agli equilibri tra i reparti e alla capacità del Milan di trasformare in occasioni la propria manovra offensiva.

Salisburgo-Milan, orario e formazioni ufficiali

La partita tra Salisburgo e Milan è in programma oggi, giovedì 15 ottobre, con calcio d’inizio alle 18.45. Queste le scelte dei due allenatori.

Salisburgo (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Baidoo; Tabakovic. All. Rohl.

Milan (3-4-2-1): Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic, Cissé; Camarda. All. Amorim.

I rossoneri dovrebbero quindi affidarsi a un sistema con tre difensori, una linea di centrocampo a quattro e due giocatori alle spalle della punta. Pulisic e Cissé avranno il compito di supportare Ramos e creare occasioni, mentre in mezzo al campo Rabiot e Modric saranno chiamati a dare equilibrio alla squadra.

Salisburgo-Milan, dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport. Per chi preferisce seguire la partita online, sarà disponibile anche in streaming su SkyGo, per gli abbonati Sky, e su NOW. Il fischio d’inizio è fissato alle 18.45.

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