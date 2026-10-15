Sport

Europa League, Celta Vigo-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla

di Emily Gabrielli - 15 Ottobre 2026

Torna l’appuntamento in Europa League per la Juventus che stasera affronta il Celta Vigo in trasferta nella seconda giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti arriva all’appuntamento dopo il pareggio per 1-1 contro il Cagliari nell’ultimo turno di Serie A, ma in Europa ha iniziato nel migliore dei modi, travolgendo il Nec per 5-0. L’obiettivo è dare continuità alla vittoria dell’esordio e conquistare altri punti importanti per il percorso europeo.

La trasferta in Spagna rappresenta un nuovo banco di prova per la Juventus. Il Celta Vigo, dal canto suo, proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i bianconeri. Attenzione alle scelte di Spalletti, che dovrà trovare il giusto equilibrio tra solidità difensiva e spinta offensiva.

Celta Vigo-Juventus, orario e probabili formazioni

La partita tra Celta Vigo e Juventus è in programma stasera alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Nunez, Lago, Caceres; Rueda, Moriba, Roman, Alvarez; Gonzalez, Ferran Jutglà, Swedberg. All. Giraldez.

Juventus (4-2-3-1): Neto; Kalulu, Gatti, Lucumí, Cambiaso; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.

I bianconeri dovrebbero schierarsi con una difesa a quattro e due centrocampisti centrali, mentre Conceicao, McKennie e Alajbegovic agiranno alle spalle di Kolo Muani. Un assetto che punta a garantire sostegno alla punta e qualità nella costruzione del gioco.

Celta Vigo-Juventus, dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming attraverso SkyGo, per gli abbonati Sky, e sulla piattaforma NOW. Il calcio d’inizio è fissato alle 21.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI SPORT