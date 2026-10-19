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Pierina Buffon, il suo ex indagato per femminicidio

La denuncia dei familiari della vittima, la decisione di magistrati

di Elizabeth Costello - 19 Ottobre 2026

Morte di Pierina Buffon: lo scontro frontale a Varese diventa un’inchiesta per femminicidio.

Gli inquirenti indagano per femminicidio

Un tragico scontro stradale avvenuto in provincia di Varese ha assunto nelle ultime ore i contorni di un presunto femminicidio. Fulvio Ielmini è indagato per questo reato. La drammatica vicenda riguarda Pierina Buffon, 69 anni, deceduta a seguito dell’impatto frontale verificatosi lungo la Tangenzialina.

Inizialmente rubricato come incidente stradale con fascicolo per omicidio stradale, l’episodio è ora al centro di accertamenti coordinati dalla magistratura e dalle forze dell’ordine per verificare l’ipotesi di un atto volontario e premeditato.

La dinamica dello scontro e i sospetti dei familiari

A guidare l’autovettura che si è scontrata frontalmente con il mezzo condotto dalla vittima era l’ex compagno della donna, rimasto anch’esso ferito nell’impatto.

L’inseguimento e l’aggressione al volante

Secondo quanto riferito dai familiari della 69enne e in particolare dal figlio, l’uomo non si sarebbe trovato sul posto per caso. La ricostruzione della famiglia parla di un inseguimento deliberato: l’ex partner avrebbe atteso il passaggio della donna per poi sbarrarle la strada o speronarla.

L’ipotesi dell’agguato

«È stata aspettata e inseguita, lui si è fatto giustizia da solo», ha denunciato il figlio della vittima, chiedendo agli inquirenti di fare piena luce su una condotta persecutoria precedente.

Le indagini della Procura e i rilievi tecnici

Alla luce delle testimonianze raccolte e delle denunce presentate dai congiunti della vittima, la Procura ha disposto una serie di accertamenti tecnici per verificare la sussistenza dell’ipotesi di omicidio volontario.

I rilievi sui veicoli

Gli esperti della polizia stradale e i periti informatici stanno analizzando la traiettoria delle due vetture e l’eventuale assenza di segni di frenata sull’asfalto per stabilire la volontarietà della collisione.

L’analisi dei telefoni e delle telecamere

Gli investigatori stanno passando al setaccio i tabulati telefonici e le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza lungo il percorso per verificare se l’uomo stesse pedinando la donna prima del tragico scontro.

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