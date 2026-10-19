Pierina Buffon, il suo ex indagato per femminicidio
La denuncia dei familiari della vittima, la decisione di magistrati
Morte di Pierina Buffon: lo scontro frontale a Varese diventa un’inchiesta per femminicidio.
Gli inquirenti indagano per femminicidio
Un tragico scontro stradale avvenuto in provincia di Varese ha assunto nelle ultime ore i contorni di un presunto femminicidio. Fulvio Ielmini è indagato per questo reato. La drammatica vicenda riguarda Pierina Buffon, 69 anni, deceduta a seguito dell’impatto frontale verificatosi lungo la Tangenzialina.
Inizialmente rubricato come incidente stradale con fascicolo per omicidio stradale, l’episodio è ora al centro di accertamenti coordinati dalla magistratura e dalle forze dell’ordine per verificare l’ipotesi di un atto volontario e premeditato.
La dinamica dello scontro e i sospetti dei familiari
A guidare l’autovettura che si è scontrata frontalmente con il mezzo condotto dalla vittima era l’ex compagno della donna, rimasto anch’esso ferito nell’impatto.
L’inseguimento e l’aggressione al volante
Secondo quanto riferito dai familiari della 69enne e in particolare dal figlio, l’uomo non si sarebbe trovato sul posto per caso. La ricostruzione della famiglia parla di un inseguimento deliberato: l’ex partner avrebbe atteso il passaggio della donna per poi sbarrarle la strada o speronarla.
L’ipotesi dell’agguato
«È stata aspettata e inseguita, lui si è fatto giustizia da solo», ha denunciato il figlio della vittima, chiedendo agli inquirenti di fare piena luce su una condotta persecutoria precedente.
Le indagini della Procura e i rilievi tecnici
Alla luce delle testimonianze raccolte e delle denunce presentate dai congiunti della vittima, la Procura ha disposto una serie di accertamenti tecnici per verificare la sussistenza dell’ipotesi di omicidio volontario.
I rilievi sui veicoli
Gli esperti della polizia stradale e i periti informatici stanno analizzando la traiettoria delle due vetture e l’eventuale assenza di segni di frenata sull’asfalto per stabilire la volontarietà della collisione.
L’analisi dei telefoni e delle telecamere
Gli investigatori stanno passando al setaccio i tabulati telefonici e le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza lungo il percorso per verificare se l’uomo stesse pedinando la donna prima del tragico scontro.
Leggi tutte le news di Attualità
Torna alle notizie in home