Attualità

Allarme bomba sul volo Austrian Airlines Tel Aviv-Vienna

Il volo è stato dirottato su Sofia. L'allarme è rientrato dopo le perquisizioni: cosa è successo

di Pietro Pertosa - 19 Ottobre 2026

Un allarme bomba sul volo Austrian Airlines da Tel Aviv a Vienna. Il velivolo è stato dirottato a Sofia ma la compagnia, dopo le perquisizioni scattate a bordo dell’aereo che stava effettuando il volo OS82, ha riferito che non c’era alcun ordigno. Dopo le operazioni di controllo, il volo nella notte ha ripreso la rotta con a bordo tutti e 51 i passeggeri imbarcati e sei membri dell’equipaggio. E ha raggiunto, sebbene in ritardo rispetto alla tabella di marcia, la capitale austriaca dopo il dirottamento momentaneo e per le ovvie ragioni di sicurezza in Bulgaria.

Allarme bomba sul volo Austrian Airlines

Nella tarda serata di ieri è scattato l’allarme per la (presunta, poi smentita) presenza a bordo di una bomba sul volo Tel Aviv-Vienna della compagnia Austrian Airlines. Sarebbe stata una segnalazione anonima, come hanno riportato i media israeliani, a far scattare il protocollo d’emergenza. Sarebbe stato segnalato un oggetto sospetto nella cabina dell’aereo. Tutte le misure di contenimento si sono svolte in sicurezza, tutti i passeggeri sono sbarcati per consentire alle forze dell’ordine tutti i controlli del caso. Da cui, come ha poi comunicato la compagnia nella notte, è emerso che non c’era nulla a bordo.

Non è il primo allarme

La questione riporta d’attualità i tanti, troppi, allarme bomba che anche prima del volo Austrian Airlines hanno interessato (e infiammato) i cieli europei. Una vicenda che è lo specchio della tensione, sempre più alta, che si respira in Medio Oriente. E che da qui tracima, chiaramente, nel resto del mondo. A cominciare proprio dall’Europa e non solo per ragioni di vicinanza geografica.

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