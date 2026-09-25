Sport

F1, GP Azerbaijan: Russell domina le libere a Baku, poi Antonelli. Oggi le qualifiche, orario e dove vederle

Il programma del weekend a Baku è stato anticipato di 24 ore in occasione dell'Anım Günü, il Giorno della Memoria nazionale dell'Azerbaijan

di Lino Sasso - 25 Settembre 2026

George Russell detta il ritmo nella prima giornata del GP dell’Azerbaijan di F1 in attesa delle qualifiche di oggi. Il pilota della Mercedes chiude davanti a tutti le prove libere sul circuito cittadino di Baku. Lo segue a ruota Kimi Antonelli, protagonista di una giornata complicata a causa di un problema tecnico. Terzo Max Verstappen, competitivo anche nelle simulazioni di passo gara. Difficile la giornata della Ferrari, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto, entrambi oltre il secondo di distacco da Russell. Per la scuderia di Maranello resta ancora del lavoro da completare nella ricerca dell’assetto ideale sul circuito cittadino di Baku, dove la velocità sui lunghi rettilinei deve conciliarsi con la precisione richiesta nei tratti più tortuosi. Sesta posizione per Lando Norris, mentre Oscar Piastri ha chiuso ottavo. Tra i due piloti della scuderia britannica si è inserita la Red Bull di Yuki Tsunoda.

Problemi per Antonelli e interruzioni continue

La giornata di Kimi Antonelli è iniziata in salita. Il leader del Mondiale di Formula 1 ha dovuto interrompere le FP1 dopo appena venti minuti a causa di un problema idraulico. Una volta tornato al volante, ha impiegato appena due giri lanciati con gomme soft per conquistare il secondo tempo.

La seconda sessione di prove libere è stata condizionata dall’incidente di Arvid Lindblad, finito contro le barriere all’ingresso della strettoia del Castello. L’impatto ha provocato una bandiera rossa e un’interruzione di circa dieci minuti. Poco dopo la ripresa, Oliver Bearman è stato costretto a fermare la propria vettura per un problema tecnico, comunicando via radio di aver rotto il motore. Le interruzioni hanno quindi ridotto il tempo a disposizione delle scuderie per completare il programma di lavoro, soprattutto nelle simulazioni di gara.

Oggi le qualifiche del GP dell’Azerbaijan di Formula 1. Orario e dove vederle

Gli equilibri restano quindi aperti. Anche perché il circuito di Baku, con i suoi lunghi rettilinei e le curve strette, può riservare sorprese. Da non sottovalutare, inoltre, l’influenza del vento e delle scie sulle prestazioni delle monoposto. Due elementi che possono rivelarsi determinanti soprattutto per le qualifiche di oggi. Il programma del weekend azero è stato infatti anticipato di 24 ore in occasione dell’Anım Günü, il Giorno della Memoria nazionale dell’Azerbaijan. Prima, però, ci sarà l’ultima sessione di prove libere alle 10.30. La sfida per la pole position inizierà invece alle 14 e sarà trasmessa in diretta Tv su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW e In differita su TV8 e su TV8.it alle 17:00.

LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE DI FORMULA 1