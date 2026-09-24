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Roma, la 10 di Totti poteva finire a Dybala: il retroscena mai raccontato

di Francesca Petrosillo - 24 Settembre 2026

Italian forward and captain of AS Roma, Francesco Totti, jubilates after scoring the goal during the Italian Serie A soccer match AS Roma vs Udinese Calcio at Olimpico stadium in Rome, Italy, 11 April 2012. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

La maglia numero 10 della Roma continua a essere legata indissolubilmente a Francesco Totti. Dal giorno del ritiro dell’ex capitano, infatti, nessun giocatore giallorosso l’ha più indossata. Eppure, nel 2022, con l’arrivo di Paulo Dybala, la società aveva pensato di affidare proprio all’argentino quel numero così importante.

A raccontare il retroscena è stato lo stesso Totti nella sua autobiografia Oltre. Uno si ritira e gli succede di tutto. Che poi tocca pure raccontarlo. L’ex capitano ha spiegato cosa è successo nell’estate in cui la Joya è arrivata nella Capitale.

Totti e la numero 10 a Dybala

Dybala aveva già indossato la maglia numero 10 durante la sua esperienza alla Juventus. Per questo, dopo il suo trasferimento alla Roma, il club aveva valutato la possibilità di consegnargli nuovamente quel numero.

Secondo il racconto di Totti, la società gli aveva fatto arrivare indirettamente una proposta. L’idea era quella di affidare la 10 a Dybala durante la presentazione del giocatore al Colosseo Quadrato. A consegnargliela avrebbe dovuto essere proprio l’ex capitano. La risposta è stata secca: “Ma voi siete tutti scemi”.

Una soluzione che Totti non aveva condiviso. Non per un problema nei confronti dell’argentino, verso il quale ha espresso parole di grande stima. L’ex numero 10, però, non voleva assumersi la responsabilità di una decisione così delicata e simbolica.

Alla fine Dybala ha scelto la maglia numero 21, già utilizzata nella prima parte della sua esperienza alla Juventus.

Il futuro della 10 della Roma

Totti ha chiarito anche la sua posizione sul futuro della storica maglia. L’ex capitano non vorrebbe che il numero venisse ritirato definitivamente. Al contrario, spera che un giorno possa indossarlo un altro calciatore capace di costruire un legame duraturo con il club.

Per Totti, però, la 10 non dovrebbe essere assegnata con leggerezza. Si tratta di un simbolo troppo importante per la storia giallorossa e, proprio per questo, dovrebbe finire sulle spalle di un giocatore destinato potenzialmente a trascorrere molti anni nella Capitale.

Il numero, dunque, resta formalmente disponibile. Ma dal ritiro di Totti nessuno lo ha ancora indossato. E il retroscena su Dybala dimostra quanto quella maglia continui ad avere un peso particolare a Roma.

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