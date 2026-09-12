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Us Open: la finale tra l’americano Shelton e Zverev. Dove vederla in tv

di Paolo Stefani - 12 Settembre 2026

Sarà Alexander Zverev contro Ben Shelton la finale del singolare maschile degli US Open. Il tedesco, numero 2 del mondo, affronterà lo statunitense, attualmente numero 9 del ranking, sul cemento di New York. In palio c’è uno dei quattro titoli più prestigiosi del tennis mondiale, quelli del Grande Slam.

Il match per il titolo

Per Zverev si tratta della terza finale Slam consecutiva. Il tedesco arriva all’appuntamento dopo le finali disputate al Roland Garros e a Wimbledon, un traguardo raggiunto negli ultimi 25 anni soltanto da altri sei giocatori: Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Un dato che conferma il momento di grande continuità del tedesco, favorito anche dall’assenza prolungata di Sinner e Alcaraz, i due giocatori che negli ultimi mesi hanno dominato il circuito.

Shelton sogna il colpo davanti al pubblico di casa

Dall’altra parte della rete ci sarà un Ben Shelton alla prima finale della carriera in uno Slam. Il 23enne americano ha costruito il suo percorso eliminando ai quarti Carlos Alcaraz, rientrato dopo una lunga pausa dovuta a un infortunio al polso, e superando poi in semifinale il connazionale Frances Tiafoe in quattro set.

Sulla carta Zverev parte favorito anche per i precedenti: Shelton non è infatti mai riuscito a batterlo in carriera. Ma la finale potrebbe essere resa imprevedibile dall’atmosfera dell’Arthur Ashe Stadium, dove l’americano potrà contare sul sostegno del pubblico di casa.

Us Open: dove vedere la finale

La sfida è in programma domenica, non prima delle 20 italiane. La finale sarà trasmessa a pagamento su Sky Sport e NOW, ma sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis, al canale 64 del digitale terrestre, e gratuitamente in streaming su SuperTenniX.