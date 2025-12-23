Attualità

Falsissimo, oggi l’interrogatorio di Fabrizio Corona a Milano dopo la denuncia di Signorini

di Lino Sasso - 23 Dicembre 2025

È in programma questa mattina in Procura a Milano l’interrogatorio di Fabrizio Corona, indagato per l’ipotesi di reato di revenge porn. L’audizione è stata richiesta dallo stesso Corona. L’incontro ocn i magistrati riguarda l’inchiesta aperta a seguito della denuncia presentata dal giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini. Al centro del procedimento ci sono i contenuti diffusi nei giorni scorsi dall’ex “re dei paparazzi” attraverso il format online FALSISSIMO. Corona ha accusato Signorini di aver gestito un presunto “sistema” di favori sessuali che avrebbe coinvolto alcuni concorrenti o aspiranti partecipanti del Grande Fratello. Accuse che Signorini respinge con fermezza e che lo hanno spinto a presentare querela, ritenendo che siano state diffuse immagini o video a carattere sessualmente esplicito in modo illecito.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, hanno già portato nei giorni scorsi a una serie di perquisizioni a carico di Corona. Gli investigatori della Polizia e della Polizia postale hanno acquisito copie forensi del telefono cellulare e di un tablet in uso all’indagato, oltre al filmato integrale della puntata di FALSISSIMO intitolata “Il prezzo del successo – parte 1”, andata in onda una settimana fa su YouTube. Secondo quanto emerso, nel corso delle perquisizioni sarebbero stati sequestrati anche ulteriori materiali, tra foto e video, che non risultano ancora pubblicati. Gli accertamenti hanno riguardato sia l’abitazione di Corona sia gli studi di Velvet Cut, la società presso cui viene registrato il format. L’obiettivo degli inquirenti è verificare se il materiale raccolto integri effettivamente il reato contestato, così come denunciato da Signorini, le cui dichiarazioni sono già state acquisite agli atti dell’inchiesta.

Oggi l’interrogatorio di Fabrizio Corona

L’interrogatorio di Fabrizio Corona rappresenta dunque un passaggio cruciale per chiarire la provenienza, la natura e le modalità di diffusione dei contenuti finiti sotto la lente della magistratura. La difesa auspica che l’attenzione degli inquirenti si concentri sul merito dei materiali sequestrati, per una valutazione puntuale di eventuali profili penali. Al momento, nel fascicolo non risultano altre querele oltre a quella presentata da Signorini. Tuttavia, qualora dovessero emergere nuove denunce o segnalazioni di presunti abusi, la Procura potrebbe ampliare il perimetro dell’indagine. Gli sviluppi dell’interrogatorio odierno saranno determinanti per comprendere l’evoluzione giudiziaria di una vicenda che sta già sollevando un forte dibattito mediatico.