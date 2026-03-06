Cronaca

Famiglia nel bosco, la madre allontanata dalla casa di Vasto

di Martino Tursi - 6 Marzo 2026

Famiglia nel bosco, il Tribunale per i minorenni de L’Aquila ha deciso che la madre va allontanata dalla casa famiglia di Vasto dove si trovano i bambini. La decisione è arrivata per il tramite di un’ordinanza che è stata confermata pure dai legali della famiglia Trevallion. Il nodo è legato alla consulenza psicologica sui tre figli della coppia. Già nelle prossime ore il trasferimento della donna sarà avviato presso un’altra struttura. Si complica, e non poco, il futuro della famiglia nel bosco e il dibattito torna a riaccendersi.

Famiglia nel bosco, la madre allontanata

La perizia è in programma tra oggi e domani. La difesa aveva chiesto, senza ottenerla, la recusazione della psicologa Valentina Garrapetta, a cui invece i giudici hanno confermato la consulenza. Garrapetta era finita nella bufera perché sui social aveva criticato la coppia anglo-australiana. Le motivazioni addotte dai giudici sono di natura (anche) procedurale dal momento che la psicologa è in veste ausiliaria che opererà con autonomia ridotta e sotto lo stretto controllo della Ctu, Simona Ceccoli, con l’unico compito di somministrare test psicometrici.

Il dibattito si riaccende

La madre, ha deciso il tribunale, va allontanata e la famiglia nel bosco torna al centro del dibattito. Tanto dipenderà dall’esito della consulenza che proprio in questi giorni verrà effettuata sui tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Che, solo qualche giorno fa, avevano rilasciato una lunga intervista a un media australiano a cui avevano spiegato di non poterne più dell’Italia e dei suoi regolamenti, pianificando il loro futuro “altrove in Europa”.