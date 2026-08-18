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La felicità sul lavoro? Una variabile economica

Per anni il welfare aziendale è stato confinato a una dimensione accessoria: un pacchetto di incentivi, qualche convenzione, magari una sala relax per rendere più attraente l'ufficio

di Giorgio Brescia -

Non è più tempo di “benefit”: perché la felicità sul lavoro è diventata una variabile economica?

Come cambia il welfare aziendale?

Per anni il welfare aziendale è stato confinato a una dimensione accessoria: un pacchetto di incentivi, qualche convenzione, magari una sala relax per rendere più attraente l’ufficio.

Oggi quel modello mostra tutti i suoi limiti. La vera sfida delle imprese si è spostata su un piano differente, dove la stabilità emotiva, la sicurezza psicologica e l’equilibrio tra vita privata e professionale non sono più concessioni aziendali, ma indicatori di produttività e sostenibilità finanziaria.

Il cambio di paradigma nasce da una necessità concreta: trattenere e motivare il capitale umano in un mercato del lavoro attraversato da dimissioni volontarie, quiet quitting e una profonda ridiscussione del senso stesso del lavoro.

La dimensione scientifica del benessere: misurare la “sicurezza psicologica”

Ciò che sta trasformando il dibattito sul benessere organizzativo è l’abbandono delle formule astratte a favore di una misurazione scientifica e analitica.

La felicità lavorativa e il clima aziendale non vengono più considerati variabili “morbide” o impalpabili, ma dimensioni quantificabili attraverso indicatori specifici (come il BEF Index – BenEssere Felicità). Le metriche più recenti dimostrano come la presenza di un ambiente psicologically sicuro incida in modo diretto su:

Il tasso di innovazione

I dipendenti che non temono il giudizio o la penalizzazione propongono più idee e soluzioni irrazionali ma vincenti.

La riduzione del turnover e dell’assenteismo

La salute mentale e la prevenzione del burnout abbattono i costi nascosti della perdita di talenti.

La performance e la produttività

L’affidabilità dei team cresce dove la fiducia reciproca sostituisce il controllo gerarchico rigido.

La sfida italiana: il welfare oltre le grandi multinazionali

Se nelle grandi aziende i dipartimenti HR integrano già da tempo figure come gli HR Director o i Wellbeing Manager, la vera peculiarità del contesto italiano risiede altrove: nelle micro e piccole imprese.

Il tessuto produttivo nazionale è composto per oltre il 94% da realtà sotto i nove addetti. In contesti così ridotti, l’impatto del clima lavorativo è immediato: un ambiente tossico o sbilanciato non genera soltanto scontento, ma rischia di paralizzare l’intera attività.

Estendere le pratiche di ascolto e tutela della qualità della vita lavorativa alla piccola impresa rappresenta la vera scommessa per la tenuta del sistema Paese.

Lo scontro generazionale sulle aspettative

A complicare e arricchire il quadro c’è la coesistenza, all’interno della stessa organizzazione, di diverse generazioni con valori e priorità radicalmente opposte.

Generazioni senior (Baby Boomer e Gen X), storicamente legate a concetti di stabilità, presenza fisica e progressione verticale di carriera, convivono con generazioni giovani. Millennial e Gen Z disposte a rinunciare a quota parte dello stipendio pur di ottenere flessibilità oraria, lavoro per obiettivi e coerenza etica con i valori aziendali.

Un dibattito che si consolida: l’appuntamento a Milano

A testimonianza di come questo tema sia ormai diventato prioritario per il tessuto economico italiano, il confronto tra imprese, accademici e manager si rinnoverà il 21 e 22 ottobre 2026 presso il Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano Rho, in occasione del Wellbeing Happiness Forum.

Un momento di sintesi in cui i dati e le ricerche di mercato mostreranno come il benessere lavorativo non sia più una semplice voce di spesa o un’operazione di reputation, ma la condizione necessaria per garantire la sopravvivenza e la crescita delle aziende nel lungo periodo.

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