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Roma: uccide la madre e la chiude nell’armadio

La violenta aggressione al termine di un litigio: le chiedeva soldi per comprare la droga

di Giorgio Brescia - 14 Agosto 2026

Tragedia familiare a Roma: 71enne uccisa e nascosta nell’armadio a Tor Bella Monaca dal figlio.

Un cadavere nell’armadio

Un dramma familiare sconvolge la periferia est di Roma. Nella notte tra il 13 e il 14 agosto, il corpo privo di vita di una donna di 71 anni è stato rinvenuto all’interno di un armadio.

Un mobile dell’appartamento in cui viveva, al quattordicesimo piano di un palazzone in Largo Ferruccio Mengaroni, nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Per l’omicidio è stato bloccato e fermato il figlio della donna, un uomo di 51 anni, che ha ammesso le proprie responsabilità durante l’interrogatorio con gli inquirenti.

L’allarme dei familiari e la scoperta del corpo

A far scattare le ricerche, la sorella della vittima. Era preoccupata dal fatto che la 71enne non rispondeva più al telefono da diverse ore. Poi, consapevole delle continue e violente tensioni tra la donna e il figlio, la parente ha allertato il 112.

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Frascati e della stazione di Tor Bella Monaca sono giunti sul posto intorno a mezzanotte.

Una volta all’interno dell’abitazione, i militari hanno perquisito l’appartamento, facendo la macabra scoperta: il cadavere della donna occultato tra le ante dell’armadio di casa.

L’ipotesi dell’aggressione e i riscontri dei rilievi

Secondo le prime ricostruzioni investigative, il movente dell’aggressione da ricercare in continue richieste di denaro da parte del 51enne per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

L’ipotesi principale, la donna colpita a morte durante l’ennesima lite degenerata tra le mura domestiche.

Dai primissimi accertamenti sul corpo della vittima sono stati riscontrati traumi evidenti alla testa e ferite lacero-contuse, fratture multiple al volto, compatibili con un’aggressione brutale a mani nude o con un oggetto contundente.

Le indagini in corso e l’autopsia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi scientifici e la repertazione delle tracce all’interno della scena del crimine.

La Procura di Roma ha disposto l’autopsia sulla salma della 71enne per stabilire con precisione l’ora del decesso e le cause esatte della morte.

Il 51enne si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

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