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Federturismo “Congratulazioni e buon lavoro al nuovo ministro Gianmarco Mazzi”

di Italpress - 3 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – Federturismo Confindustria, a nome di tutta la base associativa, esprime “le più vive congratulazioni al nuovo Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e formula i migliori auguri di buon lavoro per l’importante incarico che è chiamato a svolgere in una fase cruciale per il settore”.“A nome di Federturismo Confindustria e dell’intera nostra base associativa rivolgo al Ministro Gianmarco Mazzi le più sincere congratulazioni per la nomina e i migliori auguri di buon lavoro. Il turismo rappresenta una leva strategica per la crescita economica, l’occupazione e la competitività del Paese. Siamo certi che, nel suo nuovo incarico, saprà affrontare con attenzione e determinazione le sfide che attendono il comparto, valorizzando il contributo delle imprese e rafforzando il dialogo con le rappresentanze del settore”, dichiara la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli.“Federturismo assicura fin da subito la massima disponibilità a collaborare in modo costruttivo con il Ministero, affinchè si possano consolidare i risultati raggiunti e avviare nuove azioni a sostegno degli investimenti, della qualità dell’offerta, della sostenibilità, della digitalizzazione e della formazione, elementi indispensabili per rendere il turismo italiano sempre più forte e competitivo a livello internazionale”, conclude Lalli.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).