Femminicidio ad Ancona: massacrata di botte in casa

I carabinieri cercano il marito: è irreperibile, non si è recato al lavoro

di Martino Tursi - 3 Dicembre 2025

Femminicidio ad Ancona. Una donna di 50 anni è stata trovata morta in casa sua. Sarebbe stata picchiata a sangue. I carabinieri sono alla ricerca del marito. Entrambi i coniugi, che erano tornati insieme da poco tempo dopo un periodo di separazione, sono di nazionalità macedone. Dell’uomo, per il momento, si sono perse le tracce ma le forze dell’ordine stanno cercando attivamente di rintracciarlo. Per fare piena luce attorno alla morte della donna.

Ancona, un altro femminicidio

La scoperta del corpo senza vita della donna è stata fatta questa mattina. La 50enne viveva a Monte Roberto ed è stata rinvenuta cadavere in un appartamento di Pianello Vallesina, frazione del centro della provincia dorica. Stando ai primi rilievi, la 50enne sarebbe stata picchiata fino a ucciderla. Con inaudita violenza e ferocia. La donna non avrebbe avuto scampo né sarebbe riuscita a sopravvivere alle botte infertele da chi l’ha aggredita in casa sua.

Il marito non si trova

I sospetti si concentrano sul marito della donna. Anche lui 50enne, impiegato come operaio in un’azienda della zona. È stato proprio il titolare della ditta a dare l’allarme. Perché il dipendente questa mattina non si era recato sul posto di lavoro. Sul femminicidio indagano i carabinieri della compagnia di Ancona. Che stanno cercando senza sosta di rintracciare il marito. Che era tornato a vivere con la donna dopo un periodo di separazione. L’uomo, stando a quanto trapela dai primi dettagli, già in passato avrebbe avuto problemi con la giustizia proprio a causa di maltrattamenti che gli erano costati l’arresto.