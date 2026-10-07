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Enel sarà nuovo premium sponsor del Venezia in Serie A

Ufficializzata l'intesa, le ragioni dell'accordo che fanno di Enel la società con più sponsorizzazioni nel calcio

di Redazione L'Identità - 7 Ottobre 2026

Enel sarà sponsor del Venezia. È stato proprio il club veneto, che milita in Serie A, a dare l’ufficialità dell’accordo insieme alla stessa società energetica. “La nuova sinergia rafforza la presenza di Enel nel mondo del calcio e consolida il primato dell’azienda come società del settore energetico con il maggior numero di partnership nel campionato di Serie A”, si legge nella nota. E la società energetica ribadisce le ragioni che l’hanno portata a scegliere proprio gli arancioneroverdi per sottoscrivere la nuova intesa commerciale.

Il club ha riferito che Enel sarà “official energy partner” nonché “premium sponsor” del Venezia. In pratica, sia al Centro Sportivo Cà Venezia, cuore delle attività del club, dove sarà presente sui banner, sia allo stadio, campeggerà il logo e i simboli dell’azienda. Con visibilità sui LED a bordocampo in occasione delle partite casalinghe del Venezia. Una sinergia che proprio Enel ha voluto raccontare e motivare sulla base di scelte precise che affondano le loro radici nel valore culturale (e non solo) della città lagunare.

Il perché dell’intesa

“Per Enel – ha riferito l’azienda – la scelta di affiancare il Venezia Fc nasce dalla volontà di valorizzare una squadra profondamente legata alla propria città, che rappresenta un fiore all’occhiello del patrimonio culturale italiano e un simbolo riconosciuto a livello globale”. E ancora: “Questa partnership conferma l’impegno dell’azienda al fianco delle principali realtà sportive italiane, con l’obiettivo di creare relazioni durature e generare valore per le comunità in cui opera”.

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