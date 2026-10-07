Attualità

L’attore Davide Iacopini in ospedale: si indaga per tentato omicidio

Sarebbe stato colpito con un calcio da qualcuno a bordo di una microcar, l'inchiesta a Roma

di Maria Graziosi - 7 Ottobre 2026

La Procura di Roma indaga per tentato omicidio sull’aggressione (e l’investimento) che hanno portato in ospedale, in terapia intensiva, l’attore Davide Iacopini. I fatti si sono verificati nel quartiere Gianicolense, in via Barrili. Stando alle prime ricostruzioni, mentre era in monopattino sarebbe stato colpito da un calcio sferratogli da qualcuno che viaggiava a bordo di una microcar. L’inchiesta sarà portata avanti dalla Polizia locale di Roma Capitale. E già si teme che sia opera di una vera e propria gang.

L’attore Davide Iacopini in terapia intensiva

Tutto è accaduto nella serata di lunedì, intorno alle 23. Davide Iacopini, già noto al grande pubblico per aver recitato in Diaz e Suburra, sarebbe stato investito e forse colpito con un calcio da chi viaggiava su una microcar. È stato ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, in prognosi riservata. La Polizia locale ha già provveduto a visionare i filmati delle videocamere di sorveglianza. Stando alle prime ricostruzioni, Iacopini sarebbe stato sbalzato dalla microcar e col suo monopattino Lime sarebbe finito contro una Mini Cooper regolarmente parcheggiata in via Barrili.

C’è una gang?

Mentre Iacopini versa in gravi condizioni in ospedale, le indagini proseguono. I dati si intrecciano e così è venuta fuori un’altra denuncia. Che racconta di un episodio fin troppo simile a quello capitato all’attore romano. Già, perché una donna aveva denunciato ai carabinieri di essere stata già aggredita da un giovane che viaggiava a bordo di una microcar. L’inchiesta prosegue ma la paura è tanta.