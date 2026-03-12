Italpress Notizie Motori

Ferrari Amalfi Spider, la nuova V8 open-air tra sportività e comfort

di Italpress - 12 Marzo 2026

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – E’ stata presentata la nuova Ferrari Amalfi Spider, spider V8 2+ a motore centrale-anteriore che unisce sportività contemporanea, eleganza e grande versatilità d’uso. Pensata per chi desidera vivere l’esperienza della guida sportiva senza rinunciare a comfort e stile, la nuova vettura del Ferrari interpreta lo spirito open-air della casa di Maranello offrendo prestazioni elevate e piacere di guida a cielo aperto. Il modello rappresenta una sintesi tra performance, design e fruibilità quotidiana. Con il tetto aperto il contatto diretto con la strada e le emozioni della guida all’aria aperta diventano parte integrante dell’esperienza, mantenendo allo stesso tempo elevati livelli di comfort e praticità.

La Amalfi Spider nasce per preservare le proporzioni eleganti della versione coupè, mantenendo una silhouette fluida anche con la capote abbassata. Il tetto in tela, disponibile in diverse varianti cromatiche e tessuti, rafforza il carattere versatile della vettura e permette ampie possibilità di personalizzazione. La capote si apre in 13,5 secondi e può essere azionata anche in movimento fino a 60 km/h, mentre gli ingombri ridotti del tetto ripiegato consentono di conservare una buona capacità di carico: 255 litri con tetto chiuso e 172 litri con tetto aperto.

All’interno l’abitacolo riprende l’impostazione a doppio cockpit con un’interfaccia evoluta tra pilota e vettura. Tornano il volante con tasti fisici e l’iconico pulsante di accensione, mentre il display centrale e i comandi sono progettati per un’interazione intuitiva anche nella guida più dinamica. La configurazione 2+ aumenta la praticità, permettendo di utilizzare i sedili posteriori anche per i più piccoli o per ampliare lo spazio di carico. Sotto il lungo cofano trova posto un potente motore V8 turbo da 640 cavalli, mentre al posteriore uno spoiler attivo integrato migliora la stabilità alle alte velocità. Il risultato è una spider che interpreta pienamente lo stile di vita sportivo Ferrari, combinando prestazioni, eleganza e piacere di guida all’aria aperta.

