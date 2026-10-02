Primo Piano

Festa dei nonni, il messaggio di Meloni: “Sono le nostre radici”

Il messaggio della premier in occasione della giornata dedicata ai seniores, gli auguri di Valditara e del presidente della Camera Fontana

di Cristiana Flaminio - 2 Ottobre 2026

Oggi è la festa dei nonni e dalle istituzioni arriva il riconoscimento (e gli auguri) agli anziani, sempre più colonna portante del Paese. La premier Giorgia Meloni ha voluto dedicare un messaggio ai seniores in occasione della giornata a loro dedicata. “Ci sono persone che ci accompagnano per tutta la vita. Anche quando non ci sono più. Sono nelle parole che usiamo, nei gesti che ripetiamo a volte senza accorgercene, nei ricordi che tornano alla mente nei momenti più importanti. Restano in quello che ci hanno insegnato con il loro amore, il loro esempio e i loro racconti”. E quindi: “I nonni sono questo: parte fondamentale delle nostre radici, della nostra storia e di ciò che siamo diventati. A tutti i nonni d’Italia, a quelli che abbiamo ancora la fortuna di poter abbracciare e a quelli che continuiamo a sentire accanto a noi, per sempre. Buona Festa dei Nonni”.

Festa dei nonni, gli auguri del governo

Il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara ha affermato sui social: “Oggi dedichiamo un pensiero affettuoso e riconoscente ai nonni, che offrono ai nipoti la loro saggezza, l’esperienza e l’amore: rappresentano un riferimento importante, un sostegno e una solida guida nel percorso esistenziale dei nostri giovani”. Ai nonni, in occasione della festa a loro dedicata, il messaggio del presidente della Camera Lorenzo Fontana: “Oggi, nella festa dei Santi Angeli Custodi, i miei auguri di buon onomastico a chi porta un nome a loro dedicato. Un pensiero affettuoso ai nonni e alle nonne, custodi delle nostre radici e degli affetti, e a chi li porta nel cuore”.